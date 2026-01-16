Reuters: Мачадо передала Нобелевскую премию мира Трампу 1 16.01.2026, 8:43

За преданность идее освобождения народа Венесуэлы от диктатуры.

Лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира-2025 Мария Корина Мачадо передала медаль Нобелевской премии президенту США Дональду Трампу, отметив, что делает это для «признания уникальной преданности Трампа нашей свободе».

Об этом сообщает Reuters.

Мария Корина Мачадо преподнесла американскому лидеру медаль Нобелевской премии мира, подчеркнув, что во время встречи смогла обсудить ожидания и надежды венесуэльцев в сложный период для страны.

При этом журналистам она не уточнила, принял ли Трамп подарок официально.

Официальные правила Нобелевской премии

Норвежский Нобелевский комитет ранее заявил, что после объявления лауреата награда не может быть отменена, разделена или передана другим лицам. Решение о присуждении премии является окончательным и сохраняется навсегда.

Исторические прецеденты

Reuters напоминает, что подобные передачи премий уже имели место в истории. Так, в 1943 году лауреат Нобелевской премии по литературе Кнут Гамсун подарил медаль министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу, что стало спорным, но задокументированным случаем в истории.

Что известно о переговорах Дональда Трампа и Марии Корины Мачадо

Обеденная встреча длилась чуть больше часа. Затем Мачадо встретилась с более чем десятком сенаторов, как республиканцев, так и демократов, на Капитолийском холме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп с нетерпением ждал приезда Мачадо, но он «реалистично» оценивает ситуацию и в краткосрочной перспективе оппозиционерка не имеет необходимой поддержки для руководства Венесуэлой.

«Оценка президента основывалась на реалиях на местах. Это была реалистичная оценка, основанная на том, что президент читал и слышал от своих советников и команды нацбезопасности. И пока его мнение по этому вопросу не изменилось», – сказала Ливитт после встречи лидеров.

Сама же Мачадо отзывалась об общении с республиканцем в положительном ключе. Она сказала, что ее поразила четкость его высказываний относительно того, что происходит в Венесуэле. Мол, Трамп знает ситуацию и понимает страдания народа.

«Мы могли бы спокойно говорить о том, какие ожидания и мечты имеют венесуэльцы в это очень сложное, но одновременно полное надежды время», – отметила политик. Также она подчеркнула, что ее государство должно перейти на демократическую форму правления.

Предыстория

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо предложила президенту США Дональду Трампу разделить полученную ею Нобелевскую премию мира, подчеркнув, что считает его действия исторически значимыми и способствующими демократическим изменениям в Венесуэле. Она отметила, что медаль премии, которую получила в октябре, была наградой, к которой Трамп стремился на протяжении многих лет.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира-2025 «за ее непрерывную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».

Мачадо, бывшая депутат Национальной ассамблеи и основательница организации «Сумате», активно участвовала в протестах против режима Николаса Мадуро, возглавляла оппозиционную партию Vente Venezuela и координировала объединение продемократических сил через альянс Soy Venezuela.

Ее деятельность охватывает как политическую борьбу, так и общественную работу, включая благотворительные проекты для детей и образовательные инициативы, направленные на развитие демократических институтов.

Именно системная и многоплановая работа Мачадо по укреплению демократии и защите гражданских прав в условиях репрессивного режима стала основанием для признания ее заслуг норвежским Нобелевским комитетом.

