закрыть
16 января 2026, пятница, 9:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тревожные звоночки для Путина

  • 16.01.2026, 8:50
Тревожные звоночки для Путина

Два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне.

На Западе все чаще говорят о постепенном приближении завершения российско-украинской войны. Одной из причин называют усиление давления на Россию со стороны США. Если такая ситуация сохранится, а экономическое положение Кремля не улучшится, Владимиру Путину придется принимать важные решения в отношении Украины.

Экономические проблемы России

Политтехнолог Аббас Галлямов в комментарии 24 Каналу отметил, что ресурсы России понемногу исчерпываются. По его словам, Кремль начал засекречивать от населения данные, которые ранее были открытыми. Это, вероятно, связано с протестами в Иране, вспыхнувшими из-за ухудшения уровня жизни граждан.

«В России сейчас серьезные экономические проблемы, в частности инфляция и рост цен. Это очень беспокоит Кремль и свидетельствует о сложном положении», – подчеркнул Галлямов.

Он добавил: «Если Дональд Трамп продолжит давление, то в какой-то момент Путину будет некуда деваться и ему придется завершить войну».

Трудности россиян

По словам эксперта, значительные трудности испытывают и россияне на местах, в частности жители Белгородской области, где серьезные проблемы с энергоснабжением. Даже губернатор региона призывает людей выезжать к родственникам, чтобы пережить зиму.

«Весь этот регион превращается в беженцев, а власти не беспокоятся об их спасении. Государству не хватает ресурсов, чтобы помогать своим гражданам», – отметил Галлямов.

Политтехнолог подчеркнул, что из-за таких ситуаций россияне начинают задумываться, зачем им воевать за Донбасс, если из-за этого они так страдают дома. Он добавил, что усиление подобной риторики и давление США могут заставить Кремль искать пути к завершению войны на территории Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип