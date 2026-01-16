Тревожные звоночки для Путина 16.01.2026, 8:50

Два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне.

На Западе все чаще говорят о постепенном приближении завершения российско-украинской войны. Одной из причин называют усиление давления на Россию со стороны США. Если такая ситуация сохранится, а экономическое положение Кремля не улучшится, Владимиру Путину придется принимать важные решения в отношении Украины.

Экономические проблемы России

Политтехнолог Аббас Галлямов в комментарии 24 Каналу отметил, что ресурсы России понемногу исчерпываются. По его словам, Кремль начал засекречивать от населения данные, которые ранее были открытыми. Это, вероятно, связано с протестами в Иране, вспыхнувшими из-за ухудшения уровня жизни граждан.

«В России сейчас серьезные экономические проблемы, в частности инфляция и рост цен. Это очень беспокоит Кремль и свидетельствует о сложном положении», – подчеркнул Галлямов.

Он добавил: «Если Дональд Трамп продолжит давление, то в какой-то момент Путину будет некуда деваться и ему придется завершить войну».

Трудности россиян

По словам эксперта, значительные трудности испытывают и россияне на местах, в частности жители Белгородской области, где серьезные проблемы с энергоснабжением. Даже губернатор региона призывает людей выезжать к родственникам, чтобы пережить зиму.

«Весь этот регион превращается в беженцев, а власти не беспокоятся об их спасении. Государству не хватает ресурсов, чтобы помогать своим гражданам», – отметил Галлямов.

Политтехнолог подчеркнул, что из-за таких ситуаций россияне начинают задумываться, зачем им воевать за Донбасс, если из-за этого они так страдают дома. Он добавил, что усиление подобной риторики и давление США могут заставить Кремль искать пути к завершению войны на территории Украины.

