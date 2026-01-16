В Минске парень придержал дверь девушке и это спасло ему жизнь 6 16.01.2026, 9:08

2,434

Уникальный случай произошел на улице Каростояновой.

Минчанин смог избежать серьезных травм, придержав домофонную дверь девушке. Снятое на камеру видеонаблюдения видео инцидента, которое произошло на крыльце дома на столичной улице Каростояновой, опубликовал блогер Павел Крамарь, пишет «Зеркало».

Судя по таймкоду, все произошло 10 января. В ролике видно, как парень выходит на улицу, замечает девушку, которая спешит к подъезду и придерживает ей дверь. После того, как минчанка заходит в дом, молодой человек идет по крыльцу дальше и резко замирает, когда прямо перед ним падает оконная рама.

«В Минске 10 января парень придержав дверь для девушки обрел второй День рождения», - подписал видео Павел Крамарь.

В Instagram видео за сутки набрало более 680 тысяч просмотров. Пользователи соцсети в комментариях обратили внимание, что при определенных условиях рама могла упасть и на девушку.

«А если бы девушка не подбежала, то рама могла упасть и на нее. Хорошо, что никто не пострадал», - написала одна из участниц дискуссии.

Другие в шутку отметили, что такие чудесные спасения в голивудских сериалах обычно закладывают основу прочных семейных отношений.

«Красивая история «как я встретил вашу маму», - подметила комментаторша.

К слову видео из Минска широко разошлось и в соцсетях Казахстана. Медиа утверждали, что именно там произошел инцидент. Однако пользователи соцсетей точно установили локацию. Это третий подъезд дома №43А на улице Каростояновой.

