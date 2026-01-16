История с парковочным «самосудом» в Боровлянах получила продолжение 2 16.01.2026, 9:11

1,570

Что говорят соцсети и юрист о засыпанной снегом машине?

Снежный конфликт на парковке в одном из дворов Боровлян взорвал Threads: водитель, расчистивший два места для себя и других, обнаружил свою машину засыпанной по зеркала сугробом. Видео с мужчиной и ребенком, усердно сгребающими снег на автомобиль «нарушителя», собрало сотни возмущенных и ироничных комментариев, пишет «Прысталічча» и приводит комментарий юриста.

Как засыпали машину в Боровлянах

На утреннем фото, которое опубликовал автор, видно легковой автомобиль, наполовину засыпанный плотным слоем снега. Вокруг — сформированный сугроб, под которым полностью скрыты колеса, номера и пороги. В видео, снятом из окна в темное время суток, запечатлен процесс создания этого «арт-объекта»: взрослый мужчина усердно орудует лопатой, сгребая снег к припаркованной машине, ему помогает ребенок, которому он показывает пример, как проучить водителя. Довести дело до конца помогает еще один человек.

В подписи к посту автор коротко объяснил суть конфликта: человек обиделся, что на общей парковке встали на расчищенное место.

— Хотя я до выезда почистил два места, которые заняли другие. Что думаете про таких людей? — задал риторический вопрос автор.

Сочувствие, ирония и обвинения в соцсетях

Под постом развернулась активная дискуссия — он собрал уже 700 комментариев и почти полтысячи пересылок. Пользователи разделились на несколько лагерей: одни сочувствовали, другие иронизировали над таким «самосудом», третьи обвиняли автора в том, что он сам виноват, раз встал на уже расчищенное место, и упрекали в том, что он просто снимает из окна, а не идет разбираться или сразу вызывает милицию.

«Думаю, это можно считать как мелкое хулиганство».

«Только вчера читал статью, эти персонажи могут получить за подобную суету до 45 базовых величин».

«Значит, почистить место — трагедия. А носить под авто со всех сторон снег — суперкруто. Ситуация как в анекдоте: я сломаю себе руку, чтобы вам сделать больно».

«Муж сегодня пошел почистить место. Отогнал машину и чистит, приезжает „дама“, становится на это место. Он спрашивает: девушка, ничего, что я себе чищу место, вот моя машина. Она: вы его выкупили? Она становится на это место, выходит из машины и уходит. О какой адекватности идет речь?»

«Ну вы, конечно, настоящий Степашка, сделать что-то, чтобы ваше авто не закапывали, — нет. Снять и выложить нытье в тредс — да. Смешно с вас, если честно».

Параллельно читатели предлагали свои варианты мести — от серьезных советов до откровенно шуточных идей. В числе таких реплик под постом было предложение: «Есть камаз навоза, нужно? Играть так играть по их правилам». В комментариях придумали и собственное прозвище для тех, кто закапывал машину, — «обиженки». Сам автор в обсуждении пишет, что не собирается мстить.

Он также уточнил, что сам момент «наказания» не видел: «Видели соседи и засняли. Машину я обнаружил на следующий день, человека не нашел, который засыпал».

Мужчина сообщил, что видео отправил в правоохранительные органы, написал заявление по факту хулиганства. Ему посоветовали откопать машину, проверить ее на наличие повреждений, и уже после обращаться. Больше информации о развитии ситуации не появлялось.

Можно ли застолбить расчищенное место у дома?

По словам адвоката Гомельской областной коллегии Романа Навоева, как-либо занимать место нельзя: земли, занятые улицами, проспектами, площадями, проездами, набережными, бульварами, скверами, парками и другими общественными местами, относятся к землям общего пользования. Таким образом, придомовые территории, включая парковочные места, находятся в общем пользовании и не подлежат предоставлению в частную собственность.

— За самовольную установку любых конструкций, препятствующих занятию свободных парковочных мест, предусмотрена административная ответственность, — уточнил он.

