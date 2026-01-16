закрыть
16 января 2026, пятница
Почему скандинавы не покупают витамины в аптеках и что помогает им не мерзнуть в -30?

  • 16.01.2026, 9:36
иллюстративное фото

Весь секрет — в диете.

Скандинавская диета уже давно признана учеными как одна из самых здоровых в мире, наравне со средиземноморской. Но если итальянцы делают ставку на солнце и масло, то финны, шведы и норвежцы научились извлекать максимум энергии из продуктов, которые доступны в условиях холодного климата. Их рацион - это настоящее топливо для иммунитета.

РБК-Украина рассказывает, какие продукты помогают жителям Севера поддерживать внутреннее тепло и оставаться здоровыми, когда солнце почти не появляется на небе.

Главный секрет скандинавской кухни заключается в принципе «просто и сезонно». Они не ищут экзотики, а используют то, что растет рядом, и именно это дает им необходимую защиту от вирусов и переохлаждения.

Жирная морская рыба - источник «солнечного витамина»

Поскольку в Скандинавии зимой острый дефицит ультрафиолета, главным источником витамина D для них становится рыба: лосось, сельдь, скумбрия и треска.

Почему это важно. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 делают кровь менее вязкой, что улучшает кровообращение. Именно благодаря этому сосуды быстрее доставляют тепло к конечностям, и скандинавы меньше мерзнут в руки и ноги.

Корнеплоды вместо экзотических фруктов

Вместо импортных ананасов скандинавы выбирают свеклу, морковь, брюкву и сельдерей. Эти овощи долго сохраняют витамины в течение зимы.

Почему это важно. Корнеплоды являются сложными углеводами, которые организм переваривает долго, постепенно выделяя энергию. Это позволяет дольше сохранять ощущение тепла после обеда.

Дикие ягоды - природные антибиотики

Черника, брусника и морошка - это основа десертов и соусов. Скандинавы замораживают их на зиму килограммами.

Почему это важно. Брусника и морошка содержат рекордное количество витамина С и антиоксидантов. Они укрепляют стенки сосудов и помогают организму сопротивляться инфекциям, которые активно атакуют нас в сырую погоду.

Ржаной хлеб и цельное зерно

Белый батон - редкость на столе северянина. Они предпочитают тяжелый ржаной хлеб с отрубями и семенами.

Почему это важно. Клетчатка поддерживает здоровую микрофлору кишечника, где сосредоточено 80% нашего иммунитета.

Кроме того, цельные злаки обеспечивают организм витаминами группы B, которые отвечают за стабильную работу нервной системы в период темноты.

Ферментированные продукты

Квашеная капуста, маринованная сельдь и известный норвежский гравлакс (маринованная рыба) - это не просто закуски. Это натуральные пробиотики. Скандинавы считают, что ферментация - лучший способ сохранить полезные свойства продуктов и подготовить организм к борьбе с холодом.

