Украинские партизаны проникли в штаб армии РФ, руководящей штурмом Покровска 16.01.2026, 9:45

2,364

Что удалось выяснить.

Партизанское движение «АТЕШ» провело разведку штаба 2-й армии, руководящей штурмом Покровска.

Об этом сообщает движение «АТЕШ».

Агенты движения в Самаре провели разведку штаба 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ. Этот объект является ключевым «мозговым центром", который непосредственно руководит наступлением на Покровском направлении, сообщают в «АТЕШ».

Через этот штаб осуществляется оперативное управление подразделениями, которые пытаются стереть с лица земли Покровск, а именно 21-й и 30-й отдельными гвардейскими мотострелковыми бригадами и 385-й гвардейской артиллерийской бригадой.

Эти соединения известны своими «мясными штурмами» и пренебрежением к жизням не только местных жителей Покровска, но даже к своему личному составу.

«Нам известны характер их приказов, реальные масштабы потерь и моральное состояние подразделений. Каждое их преступление фиксируется и не останется без ответа», - пообещали в «АТЕШ».

В ходе разведки агенты движения:

зафиксировали территорию штаба и прилегающие объекты;

идентифицировали номера автомобилей руководства и оперативных служб;

изучили систему охраны и графики патрулей (отмечено постоянное присутствие машин ДПС и усиленные меры безопасности);

лично видели начальника штаба и ряд высокопоставленных офицеров.

Также в «АТЕШ» утверждают, что имеют доступ к внутренней информации о планировании операций и текущей обстановке.

«Все полученные фото, видео и информация уже переданы Силам обороны Украины. Мы знаем о каждом вашем шаге. Расплата за Покровск неизбежна», - говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com