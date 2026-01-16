В Украине меняют правила комендантского часа 16.01.2026, 10:02

1,194

Что разрешат?

Отныне украинцы смогут свободно передвигаться по улицам в комендантский час, но только чтобы добраться до «Пунктов несокрушимости».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль отметил, что в связи с массированными атаками России по украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, в регионах и общинах.

«На меня как на Первого вице-премьер-министра - министра энергетики возложены полномочия руководителя работ по ликвидации ее последствий», - отметил министр.

По его словам, есть ряд задач, определенных совместно с правительством:

Усиливается работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области. Первые заседания обоих штабов уже проведены.

Меняются правила передвижения граждан на улице в комендантский час. Люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до «Пунктов несокрушимости», в том числе и ночью.

правительство рекомендует НКРЭКУ в кратчайшие сроки пересмотреть и максимально упростить подключение резервного энергетического оборудования к сетям. Рассмотрение и согласование проекта за 2 дня. Получение технических условий - 2 дня. Обследование и опломбирование узла учета также за 2 дня.

Перераспределят резервное оборудование между регионами, учитывая критичность потребностей для объектов жизнеобеспечения.

Государственные компании, прежде всего «Укрзализныця» и НАК «Нафтогаз» должны срочно обеспечить закупку импортируемой электрической энергии в течение ОЗП 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

