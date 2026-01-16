США ввели санкции против «архитекторов» жестокого подавления мирных протестов в Иране 3 16.01.2026, 10:08

Американское казначейство будет использовать все инструменты для их преследования.

Министерство финансов США ввело санкции против «архитекторов» жестокого подавления мирных протестов в Иране и теневых банковских сетей, которые «позволяют иранской элите присваивать и отмывать доходы, получаемые от природных ресурсов страны». Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Соединенные Штаты твердо стоят на стороне иранского народа в его стремлении к свободе и справедливости. По поручению президента Трампа Министерство финансов вводит санкции против ключевых иранских лидеров, причастных к жестокому подавлению иранского народа. Казначейство будет использовать все инструменты для преследования тех, кто стоит за тираническим попранием прав человека со стороны режима», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В санкционные списки попали:

Али Лариджани — секретарь Верховного комитета по нацбезопасности Ирана, отвечающий за координацию и ответы на протесты от имени Верховного лидера страны;

Мохаммед Реза Хашемифар — командующий Правоохранительных сил Ирана (ЛЕФ) в провинции Лорестан, причастных к преступлениям против гражданских;

Нематолла Багери — командующий КСИР в провинции Лорестан, где силы безопасности расстреливали мирных жителей;

Азизолла Малеки — командующий ЛЕФ в провинции Фарс, где силы подавляли протесты и убивали демонстрантов;

Ядолла Буали — командующий КСИР в провинции Фарс, ответственный за насильственные действия против мирных протестующих в Ширазе.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) также внесло в санкционные списки 18 физических и юридических лиц, которые играют ключевую роль в отмывании доходов от продаж иранской нефти и нефтехимической продукции на внешние рынки в рамках подпольных «теневых банковских» сетей подсанкционных иранских финансовых институтов — Банка Мелли (Bank Melli) и Банка Шахр (Shahr Bank).

«Вместо того чтобы направлять эти доходы на благо иранского народа, сталкивающегося с экономической катастрофой на фоне разрушительной инфляции и огромных дефицитов, вызванных экономической некомпетентностью режима, средства используются для финансирования репрессий внутри страны и поддержки террористических групп за рубежом», — заявили в Минфине.

Санкции означают, что все имущество и имущественные интересы указанных лиц, находящиеся в США или под контролем лиц США, блокируются. Любые организации, которые прямо или косвенно на 50% и более принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам, также считаются заблокированными. Если не разрешено OFAC или не подпадает под исключения, запрещаются все операции лиц США или на территории США (либо транзитом через США), затрагивающие имущество или интересы заблокированных лиц.

