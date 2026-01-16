Найденный мертвым в посольстве РФ на Кипре «шифровальщик» был на связи с Лавровым 16.01.2026, 10:16

Расследования загадочного «самоубийства» не проводилось.

Криптограф Службы внешней разведки России Антон Панов, которого нашли мертвым в здании посольства РФ на Кипре, перед поездкой общался по телефону с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и рядом высокопоставленных чиновников Министерства иностранных дел России. По официальной версии российской стороны, Панова покончил с собой, однако расследование не проводилось, пишет OBOZ.UA.

По данным российских СМИ, кроме Лаврова, Панов контактировал с советником министра Бахтиером Хакимовым, заместителями министра Михаилом Богдановым и Галиной Шульгой, а также руководителем валютно-финансового департамента МИД Андреем Лисиковым. Журналисты отмечают, что в этот департамент часто причисляют кадровых офицеров СВР и ГРУ, которые работают под дипломатическим прикрытием.

Также зафиксированы телефонные разговоры Панова с послом РФ в Молдове Василием Васнецовым, послом в Венгрии Евгением Станиславовым и советником посольства России в Узбекистане Андреем Ланчиковым. Отдельно журналисты обнаружили контакты с бывшим сенатором от оккупированного Крыма Сергеем Цековым и жителем Луганска Александром Борисовым, который писал доносы на оппозиционных политиков и независимые медиа.

Что предшествовало

Сотрудника посольства России на Кипре нашли мертвым в собственном кабинете 8 января. Кипрской полиции сообщили об инциденте не сразу, правоохранителей не допустили на территорию дипмиссии, сославшись на дипломатический иммунитет, а в посольстве сразу заявили о самоубийстве. Только после огласки в медиа российская сторона официально подтвердила факт смерти.

Сначала в СМИ погибшего называли третьим секретарем посольства Алексеем Пановым, однако журналисты-расследователи утверждают, что речь идет об Антоне Панове – уроженце Хабаровского края, который прибыл на Кипр в конце лета или в начале осени 2025 года. Его биография связана с научно-техническим центром «Атлас», который специализировался на криптографических разработках для силовых структур и ранее напрямую подчинялся ФСБ. Впоследствии Панов работал в МИД России, а его квартира в Москве расположена неподалеку от штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ.

Кипрская полиция сообщила, что вскрытие не выявило признаков насильственной смерти, а причиной гибели названа асфиксия в результате повешения. Также известно о наличии предсмертной записки, которую российские дипломаты передали в Москву, однако ее содержание и адресат остаются неизвестными.

