«Самая дорогая перевозка была $6000» 16.01.2026, 10:33

Белорусская пара строит бизнес на доставке животных по всему миру.

Наталья и Евгений Кулясовы долго строили бизнес на перевозках, но никогда не думали, что начнут заниматься доставкой животных — не только котов, собак и кроликов, но даже скунсов со змеями. Однажды кто-то попросил перевезти своего питомца — и началось. «Мы промониторили рынок, на тот момент таких услуг практически не было», — вспоминает Наталья. Сколько можно заработать в этой сфере, куда доставляют животных и какие зарплаты у зоокурьеров — обо всем этом читайте в сегодняшнем материале, пишет «Онлайнер».

«Водитель честно сказал: боюсь больших собак»

Бизнес на доставке животных не был экспериментом: сначала пара возила грузы между Минском и Москвой, потом и пассажиров.

— В какой-то момент нас попросили: «А можете перевезти собачку? А кошечку?» Сначала брали животных по одному, по два — так все начиналось 12 лет назад. В один прекрасный момент нас попросили отправить сразу 20 больших собак из Минска в Москву, из одного приюта в другой. Мы промониторили рынок, на тот момент таких услуг практически не было.

Сначала у компании Animal Trips появились постоянные маршруты из Минска в Москву и Санкт-Петербург, потом и зарубежные направления. Сейчас животных готовы доставить в любую страну на авто, самолетом, с сопровождением курьеров или через карго.

Наталья рассказывает, что перестроиться с грузового и пассажирского бизнеса на перевозку животных было непросто. Пришлось переоборудовать транспорт, а самым сложным стал подбор сотрудников.

— Животные требуют совсем другого отношения. Их нужно выгуливать, кормить, поить, следить за состоянием в дороге — это огромная ответственность.

Зоокурьеры проходят дополнительное обучение и получают европейские сертификаты на сопровождение животных. Это дает право перевозить коммерческие партии, то есть более двух питомцев за рейс. Сначала новые сотрудники проходят стажировку на коротких маршрутах. Евгений, муж Натальи, ездит с ними в первые рейсы и помогает освоиться.

— Были случаи, когда водитель честно говорил: «Я боюсь больших собак». Тогда мы сразу понимали, что работать он не сможет. Потому что, если водитель боится, он не сможет уверенно вывести собаку на прогулку, не сможет спокойно реагировать на лай. А животное, в свою очередь, будет чувствовать напряжение.

При этом пол сотрудника вообще не имеет значения.

— У нас работают и мужчины, и женщины. И иногда именно женщины лучше справляются с крупными собаками. Все дело не в физической силе, а в спокойствии и умении чувствовать животное.

Когда началась пандемия, вспоминает Наталья, бизнес не остановился полностью, но перевозить животных как раньше было уже невозможно. Например, один из клиентов просил компанию во время ковида организовать чартер для 150 французских бульдогов, чтобы доставить их в Чикаго, но это, увы, оказалось невозможно.

— Мы соблюдали все ограничения и использовали это время, чтобы улучшить процессы: дорабатывали автомобили, продумывали маршруты, изучали требования разных стран. Поэтому, когда границы начали открываться, мы уже были полностью готовы к работе.

Кстати, во время пандемии Кулясовы и сами завели питомца — французского бульдога.

— Иногда животным надо было подождать выезда, и мы везли их к себе домой. А дома дети тоже давно просили: «Мама, папа, когда у нас будет собака или кот?» Наконец, после карантина мы завели своего питомца — французского бульдога, лилового подпала. Дети счастливы, а наш бульдог — настоящий крутой парень.

После пандемии, когда снимались ограничения, был всплеск спроса на перевозку животных.

— После карантина был огромный отложенный спрос, мы отправляли в месяц сотни животных — в США, Малайзию, Индонезию. Тогда карго-перевозки были доступны только юридическим лицам, и весь поток шел через нас.

Сначала клиентами компании были в основном заводчики. Со временем к заводчикам добавились обычные люди, которым нужно перевезти домашнего питомца, — сейчас это 90% клиентов компании. Среди клиентов были также зоопарки и международные организации.

— Кроме прочих, мы сотрудничали с ООН. Для организации перевозили 16 служебных собак: их готовили в кинологическом центре в Москве, а затем мы организовали доставку в Нидерланды — в полицейскую школу, где животные продолжили обучение и работу.

«Скунсов больше не повезем»

По словам Натальи, отношение людей к домашним животным за последние годы изменилось. Многие молодые пары заводят сначала домашних животных, а потом детей.

— Все больше людей воспринимают питомцев как членов семьи и не готовы оставлять их дома. Поэтому такие услуги стали востребованнее — не только перевозка, но и груминг, зоогостиницы.

Сейчас самый популярный маршрут у компании — в Европу. Также среди направлений — США и страны Азии: Малайзия, Филиппины и другие. Среди новых востребованных направлений — Дубай, но там все устроено сложнее.

— В ОАЭ нельзя просто прилететь с животным, только через карго: нужны специальные разрешения на ввоз, оформление документов, таможенные процедуры, налоги. Многие клиенты сначала уезжают сами, а потом просят помочь перевезти питомца. Бывает и наоборот: пожили, решили возвращаться — снова обращаются к нам.

Способ перевозки всегда выбирает владелец.

В Европу едут на автомобилях: это вопрос не только легальности оформления, но и комфорта для животных.

Микроавтобусы для перевозки оборудованы так, чтобы каждое животное находилось в своем отсеке с нужной едой и водой. Водители обычно работают вдвоем: пока один за рулем, для второго есть спальное место.

— Машина — это спокойнее для животного: есть вода, еда, выгул, нет шума аэропорта, турбулентности. В самолете животным тоже обеспечивают нормальные условия, это не багажный отсек с чемоданами, а отдельный, где закрепляют переноски. Но самый стрессовый момент — погрузка и выгрузка возле работающих двигателей.

Авиаперевозки при этом незаменимы для дальних направлений, но и тут есть ограничения: например, с человеком в салоне или багажном отсеке можно перевезти животное весом примерно до 50 килограммов вместе с переноской, более крупные собаки в Европу едут на машине.

— Бывает, что алабаи едут из Казахстана через Россию и Беларусь в Испанию. Это неделя в пути, но другого варианта просто нет.

Чаще всего компания перевозит кошек и собак, иногда змей, кроликов, хорьков и других животных, которые могут поместиться по габаритам в микроавтобус. Из редкого — однажды возили скунса, иногда волков и лис.

— Мы только начинали заниматься перевозкой животных, и это был единственный раз, когда мы согласились взять скунса. Ехали с мужем, и он резко притормозил, в это время скунс от испуга включил защитную реакцию. После этого мы не перевозим скунсов. А тогда мы вышли из машины и долго стояли, что все это проветрить. А кто-то держит скунса дома!

Один из самых частых вопросов, который владельцы задают перед поездкой, — как питомец перенесет дорогу. Хозяева переживают, не будет ли животное нервничать и можно ли дать ему успокоительное.

— Мы сами никаких препаратов не даем, у нас нет на это права — максимум покормить, напоить, погладить, поиграть, вывести на прогулку. Лекарства даем, только если их заранее назначили и передали вместе с животным.

Владельцы регулярно получают отчеты о состоянии своих питомцев: как ест, гуляет, играет. Хотя многие уверены, что животное в дороге обязательно будет в стрессе, на практике все индивидуально.

— Это как с людьми: кто-то всю дорогу едет молча и спокойно, а кто-то не может усидеть на месте. У животных так же: одни коты и собаки ведут себя абсолютно спокойно, другие могут долго мяукать или лаять. Кто-то в пути ест хорошо, кто-то отказывается от еды. И заранее предсказать, как именно поведет себя конкретный питомец, почти невозможно.

Еще одна тема, которая волнует владельцев, — это безопасность. По словам Натальи, у компании не было случаев, чтобы животные могли сбежать во время перевозки. Чтобы такого не произошло, есть определенные регламенты: например, котов просят передавать только в переносках.

— Водитель сначала заходит в машину, закрывает двери и только потом пересаживает животное из переноски в клетку. Потому что кот может испугаться и в секунду убежать.

За годы работы у команды появились свои наблюдения: например, молодые коты (до 4—5 лет) чаще идут на контакт, могут дать себя погладить, а более взрослые обычно держатся отстраненно — в таких случаях водитель просто ставит воду, еду и не навязывается. С собаками другая история: они, как правило, более контактные, на выгуле с ними можно поиграть, пообщаться.

Иногда это приводит к забавным ситуациям.

— Бывает, что приезжают отдавать собаку владельцу, а она идет не к хозяину, а к водителю — просто потому, что за несколько дней привыкла, с ней гуляли, кормили, разговаривали. Для нас это скорее показатель того, что в дороге за животным действительно ухаживали.

Но бывают ситуации, когда питомцы полностью преданы хозяевам и понимают их. Однажды кот всю дорогу шипел на водителя, а по приезде хозяин открыл клетку и сказал ему: «Ну что, пошли домой», — и кот пошел. Водитель был в шоке.

О ценах на перевозку, зарплате курьеров и прибыли бизнеса

Наталья не скрывает: перевозка животных — это недешево. Цена складывается из тарифов авиакомпаний, работы курьера или водителя, оформления документов, таможенных процедур.

— Например, отвезти кота из Минска в Дубай будет стоить от €4000, при этом только билет для питомца обойдется в $1500.

Все зависит от направления: перевезти животное в Польшу и, например, в США — это совершенно разный объем работы и разные затраты. Влияет и размер животного: чем оно крупнее, тем дороже перевозка — из-за клетки, условий размещения, ограничений авиакомпаний.

Перевозка животного в Европу обойдется примерно от €500 в эквиваленте в зависимости от размера животного и страны назначения: например, в Польшу — около €500, в Берлин — около €800. Если отправить питомца по системе карго в Америку, это обойдется примерно в $900, на Филиппины — в €750.

— Самая дорогая доставка у нас была в Дубай — отвезли йорка за $6000. Клиент хотел все «по максимуму», хотя отправить его можно было всего за $800. Мы предлагаем клиентам наименьшую возможную стоимость и максимум, если включить все возможные опции для удобства.

Клиенты часто сравнивают стоимость перевозки и могут найти варианты дешевле, но Наталья считает, что важно смотреть, что стоит за этой ценой и подписывают ли стороны договор.

— Мы, например, не берем больше 12 животных на рейс, чтобы обеспечить нормальный уход. Если перевозчик берет 25—30 животных, цена будет ниже, но и внимания к каждому уделят меньше.

— Питомец путешествует по миру пять раз в год — такие клиенты бывают?

— Конечно, у нас есть такие клиенты, которые передвигаются по миру, так как они работают онлайн и у них есть возможность работать из любой страны. Одного кота — кажется, Василия Ивановича — мы отвозили в Америку, затем в Россию, потом его же перевозили в Дубай, возвращали в Россию, а потом он ездил вроде бы в Испанию. Поэтому куда едут жить люди, туда следуют и их «хвостики».

У курьеров есть возможность выбирать направления — многое зависит от наличия виз и документов.

— Я бы сказала, что для них это интересная работа, но очень ответственная. Потому что зоокурьер — это не просто человек, который сопровождает животное. Он должен любить животных, уметь обращаться с ними и быть готовым к экстренным ситуациям: если питомцу станет плохо, нужно сориентироваться.

Курьеры, которые летают с животными, за один рейс получают от $200 в эквиваленте.

Все зависит от расстояния: если короткий рейс — около $200, в Дубай — $250, а в Америку — уже $1000. При доставке животных в Европу на автомобиле суточная оплата у водителей — €90.

— Как изменились ваши доходы, если сравнивать старт бизнеса и сейчас?

— Если говорить про доходы, то на начальном этапе почти весь заработок мы возвращали в бизнес как инвестиции. Это дело, в которое нельзя вложить деньги один раз и забыть. Автомобили могут сломаться — мы пришли к выводу, что каждые три года их нужно менять.

Даже сейчас 80% прибыли мы вкладываем в наше дело и улучшаем его. Мне кажется, если бы мы столько не вкладывали, то не продержались бы на рынке все это время.

Если бы мы вкладывали не в бизнес, а собирали деньги, то, наверное, за все эти годы можно было бы купить несколько квартир в Минске, несколько в Москве и, наверное, яхту, — смеется Наталья.

«Мечта — открыть зооотель»

Рынок перевозки животных за последние годы заметно изменился, говорит Наталья. С одной стороны, требования к перевозке питомцев становятся строже, с другой — возможностей для владельцев становится больше.

— Сейчас правила скорее ужесточаются: во многие страны уже недостаточно просто ветеринарного паспорта, требуются дополнительные анализы и справки. Каждая страна вводит свои условия, и за этим нужно постоянно следить.

Но при этом перевозить животных стало проще технически. Некоторые авиакомпании начали разрешать перевозку животных в салоне до 15 килограммов на отдельном пассажирском месте — раньше такого не было.

По ее словам, бизнес напрямую зависит от множества факторов: стоимости авиабилетов, таможенных правил, санкционных ограничений, ветеринарных требований, политики авиакомпаний.

— Сегодня маршрут работает, а через месяц авиакомпания может изменить правила, страна — ввести новые требования ко ввозу, или появятся дополнительные сборы. Это постоянная работа с документами и изменениями.

Еще один риск в такой работе — недобросовестные люди могут попытаться использовать животное для провоза запрещенных веществ через границу.

— Мы не можем на 100% знать, что происходило с животным до того, как его передали нам. Теоретически всегда есть риск, что кто-то может попытаться использовать питомца для перевозки чего-то запрещенного. Это очень опасно и рискованно.

Именно поэтому компания принципиально работает только по договору. Мы всегда берем паспортные данные владельца, заключаем договор, фиксируем, кто именно передал животное.

Еще один риск — попытки подмены животных при покупке за границей.

Был случай, когда клиент покупал собаку в Европе. По видео и документам хотели передать одно животное, но водитель при передаче считал чип — и оказалось, что номер не совпал, это уже другой питомец. Хотели отдать другую собаку, но у водителя с собой всегда есть чипридер. Без него клиент получил бы другое животное.

Несмотря на сложности работы, спрос на такие услуги продолжает расти: люди все чаще переезжают между странами, работают удаленно, живут в разных местах — и практически всегда забирают питомцев с собой. Поэтому рынок точно не будет сокращаться — скорее наоборот, считает Наталья. Но рост конкретного бизнеса напрямую упирается в ресурсы — и финансовые, и человеческие.

— Чтобы масштабироваться, нужны дополнительные вложения: в машины, в людей, в водителей, в курьеров, в рекламу. Любое развитие в любом бизнесе начинается с инвестиций.

У меня есть мечта — открыть зооотель. Мы много ездили по Европе, смотрели, как это устроено там, анализировали, что есть в Беларуси, в России, в Казахстане. И таких мест у нас практически нет. Я очень четко представляю, каким должен быть такой отель.

Это серьезные вложения. Но опыт и понимание, как это должно работать, есть. А это самое важное в бизнесе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com