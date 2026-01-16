Умер известный белорусский футбольный тренер Юрий Пышник 16.01.2026, 10:56

Юрий Пышник

Он воспитал многих знаменитых футболистов.

Умер известный белорусский футбольный тренер Юрий Пышник. Ему было 84 года, сообщили в ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ).

Будучи игроком, Юрий Пышник защищал цвета минских «Динамо» и «Урожая», гродненского «Немана», гомельского «Спартака» и «Алги» из столицы Кыргызстана.

После завершения карьеры Пышник стал одним из наиболее известных в белорусском футболе детским тренером. С юными спортсменами он работал на протяжении 38 лет. Из них большую часть — в Республиканском училище олимпийского резерва, а ранее пять лет в столичной СДЮШОР-5.

«Его воспитанники участвовали в престижных соревнованиях, многие из них стали знаменитыми футболистами. <…> За бытность Юрия Пышника тренером команды училища его воспитанники становились чемпионами страны 25 раз. Среди воспитанников клуба многие впоследствии выступали за национальную сборную Республики Беларусь, в том числе Артем Концевой, Леонид Ковель, Дмитрий Ленцевич, Юрий Жевнов, Александр Мартынович, Виталий Кутузов, Антон Путило, Сергей Кисляк, Вадим Скрипченко и Виктор Ганчаренко», — сообщили в АБФФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com