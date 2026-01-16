закрыть
Умер известный белорусский футбольный тренер Юрий Пышник

  • 16.01.2026, 10:56
Умер известный белорусский футбольный тренер Юрий Пышник
Юрий Пышник

Он воспитал многих знаменитых футболистов.

Умер известный белорусский футбольный тренер Юрий Пышник. Ему было 84 года, сообщили в ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ).

Будучи игроком, Юрий Пышник защищал цвета минских «Динамо» и «Урожая», гродненского «Немана», гомельского «Спартака» и «Алги» из столицы Кыргызстана.

После завершения карьеры Пышник стал одним из наиболее известных в белорусском футболе детским тренером. С юными спортсменами он работал на протяжении 38 лет. Из них большую часть — в Республиканском училище олимпийского резерва, а ранее пять лет в столичной СДЮШОР-5.

«Его воспитанники участвовали в престижных соревнованиях, многие из них стали знаменитыми футболистами. <…> За бытность Юрия Пышника тренером команды училища его воспитанники становились чемпионами страны 25 раз. Среди воспитанников клуба многие впоследствии выступали за национальную сборную Республики Беларусь, в том числе Артем Концевой, Леонид Ковель, Дмитрий Ленцевич, Юрий Жевнов, Александр Мартынович, Виталий Кутузов, Антон Путило, Сергей Кисляк, Вадим Скрипченко и Виктор Ганчаренко», — сообщили в АБФФ.

