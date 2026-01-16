В Жодино в двадцатиградусные морозы из-за аварии без отопления остался десяток домов 16.01.2026, 11:27

Из-за прорыва теплотрассы «поплыл» микрорайон Научный.

В Жодино Минской области вечером 15 января произошел порыв теплотрассы. В результате аварии в ночь, когда синоптики прогнозировали двадцатиградусные морозы, десяток домов остался без отопления, пишет «Телеграф».

Из-за прорыва теплотрассы «поплыл» микрорайон Научный, в районе улицы Тимирязева. Местные жители поделились кадрами парящего озера, образовавшегося на месте прорыва.

Сразу же после аварии от отопления оказались отключены семь четырехэтажных домов, несколько пятиэтажек по улице Тимирязева, коттеджи на проспекте Венисье, на улице Научная, а также детский сад №8, расположенный по адресу Тимирязева, 1.

Как установили специалисты РУП «Минскэнерго», прорвало трубу тепловой магистрали диаметром 259 мм. Прорыв удалось оперативно локализовать, но ремонтные работы заняли всю ночь, так что жителям пострадавшего микрорайона пришлось провести минувшую морозную ночь, согреваясь без центрального отопления.

На аварийном участке задействовали 2 бригады и 3 единицы спецтехники. Для начала они вскрыли тепловую камеру и откачали воду, после чего спецтехнике пришлось раскопать аварийный участок, что оказалось непросто: на второй неделе сильных морозов грунт промерз уже достаточно глубоко, поэтому снимать верхний слой почвы, чтобы у ремонтников был доступ к поврежденным инженерным коммуникациям, пришлось дольше обычного.

К утру 16 января в городской администрации сообщили , что ремонтные работы уже «на завершающей стадии»: в 5:25 специалисты начали заполнять водой систему отопления. Однако в по ходу пусконаладочных работ обнаружилось еще одно повреждение сети, которое теперь предстоит устранить специалистам.

Согласно данным официального Telegram-канала Жодинского городского исполнительного комитета, в настоящее время ремонтные работы продолжаются. Причину повреждения трубопровода энергетики пока не озвучили.

