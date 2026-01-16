закрыть
Не только Украина: Путин расширил свои военные требования

3
  • 16.01.2026, 11:28
  • 8,254
Аналитики ISW раскрыли подробности.

Кремлевский диктатор Путин в рамках последнего публичного выступления намекнул, что Россия стремится не только к военному поражению Украины. Военные цели России выходят далеко за пределы Украины.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления Владимира Путина.

Эксперты напомнили, что диктатор Путин называет войну в Украине «прямым следствием» расширения НАТО и якобы игнорирования интересов России.

Однако в ISW считают, что такими формулировками он ясно дает понять: его не устроит мир, который касается только Украины и не затрагивает сам Альянс. По мнению аналитиков, если бы НАТО пошел на ультиматумы Кремля конца 2021 года, это фактически означало бы разрушение Альянса и полную перестройку всей системы европейской безопасности.

В ISW подчеркивают, что Путин остается верен своим военным целям, сформулированным еще в 2021-2022 годах, и они не ограничиваются украинской территорией.

Поводом для таких выводов стали заявления Путина 15 января во время приема верительных грамот от послов. Говоря о мире, он одновременно пригрозил Украине продолжением войны и снова предложил вернуться к обсуждению «новой архитектуры безопасности». При этом он традиционно обвинил Украину и Запад в происходящем, заявив, что кризис якобы стал результатом расширения НАТО и «нарушенных обещаний».

