16 января 2026, пятница, 12:12
Лукашенко объявил внезапную масштабную проверку вооруженных сил

  • 16.01.2026, 11:45
Лукашенко объявил внезапную масштабную проверку вооруженных сил

Что задумал диктатор?

В Беларуси по распоряжению Александра Лукашенко начата масштабная проверка вооруженных сил, сообщили 16 января в пресс-службе диктатора.

Проверка «будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов».

«Мероприятия проверки имеют внезапный характер», — рассказал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

По его словам, проверка проводится в том числе с учетом опыта специальной военной операции и его внедрения в войска. Среди прочего будут проверяться вопросы охраны воинских частей и противодействия современным средствам поражения, в частности беспилотным летательным аппаратам.

Замысел проверки утвержден Александром Лукашенко.

Первой проверяется воинская часть технического обеспечения. Это одна из крупнейших воинских частей Вооруженных сил, где стоят на хранении различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.

