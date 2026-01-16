«Путин — самый большой вор в истории» 4 16.01.2026, 12:08

3,652

Роджер Уикер

Влиятельный сенатор-республиканец произнес мощную речь в поддержку Украины.

Влиятельный сенатор-республиканец и председатель комитета Сената США по вопросам Вооруженных сил Роджер Уикер выступил с речью в поддержку Украины после того, как президент Дональд Трамп заявил, что Украина якобы тормозит переговорный процесс.

Во время выступления Уикер отметил, что по всему миру существует ряд горячих точек, но «самой опасной вещью, которая происходит сегодня в мире» является война российского диктатора Владимира Путина против свободы и Запада в Украине. Сенатор указал, что Путин неоднократно демонстрировал, что не заинтересован в мирных переговорах, об этом свидетельствуют его действия, в частности масштабные воздушные атаки на Украину.

Республиканец привел три ключевых принципа, которые должны соблюдаться во время мирных переговоров с участием Украины, США и Европы:

Украину не следует заставлять отказываться от суверенной территории, которую она заслуживает и которую сейчас контролирует;

Путин не должен достигать путем переговоров того, чего ему не удалось достичь на поле боя — а Путин испытывал большие разочарования на поле боя;

США должны играть определенную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины на постоянной основе, Сенат должен ратифицировать эти гарантии безопасности.

Он обратился к Трампу и призвал помочь Украине бороться за свободу.

«Владимир Путин не раскаялся. Он всегда был и всегда будет агентом КГБ. Он диктатор, на счету которого десятилетия кровопролития. Он самый большой вор в истории мира, военный преступник, который должен быть за решеткой в этот момент, господин президент. И, конечно, Путин — лжец», — говорит сенатор.

Он также подчеркивает, что у американцев «нет причин улыбаться» Путину в ответ или доверять ему с чем-то, кроме осторожности и презрения. Уикер считает, что Путин знает, что победа России не является неизбежной, и проводит параллели между диктатором и террористами ХАМАС.

Сенатор напоминает, что Кремль похитил более 20 000 украинских детей и подверг их «схемам промывки мозгов».

Викер добавляет, что все диктатора ищут убежища в Москве, среди них бывший лидер Сирии Башар Асад, режим которого свергли. Также в Россию мог сбежать венесуэльский диктатор Николас Мадуро. Верховный лидер Ирана также рассматривает вариант укрыться в России на фоне массовых протестов в его стране.

«Но Путин даже подражает Адольфу Гитлеру. Путин регулярно говорит об — цитирую — «освобождении» русскоязычных украинцев, проживающих на Донбассе и в других регионах Украины. Это тот самый гнусный, абсурдный предлог, который Адольф Гитлер использовал, когда вторгся в немецкоязычные регионы соседних стран, включая Польшу. Вот кто такой Владимир Путин», — говорит сенатор.

Он призвал помогать Украине, в частности увеличить мощности противовоздушной обороны и дальнобойных ударных систем Киева, чтобы показать Путину, что его военные цели недостижимы.

14 января Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что заключение мирного соглашения якобы задерживает Украина, а не Россия.

«Я думаю, что он (российский диктатор Владимир Путин, — ред.) готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки», — сказал Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ сказал, что Украина никогда не была и не будет преградой для мира, а массированные российские удары являются четкими доказательствами, что Кремлю не нужны соглашения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com