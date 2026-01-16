FT: Украине предложили «облегченный вариант» вступления в ЕС 16.01.2026, 12:16

1,056

Европейская комиссия обсуждает введение двухступенчатой модели.

Европейская комиссия обсуждает введение двухступенчатой модели вступления в ЕС, которая может позволить Украине присоединиться к блоку значительно быстрее, но с ограниченными полномочиями на первом этапе.

Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщают источники издания, Еврокомиссия готовит предварительные предложения, которые предусматривают отход от действующей процедуры вступления в ЕС, действующей с начала 1990-х годов.

Новая модель может дать Украине формальное членство без полноценного права голоса в саммитах лидеров и заседаниях министров.

В то же время Киев получал бы постепенный доступ к единому рынку ЕС, аграрным субсидиям и фондам развития после выполнения определенных этапов уже после вступления.

Financial Times отмечает, что обсуждение происходит на фоне возможных мирных переговоров для завершения войны России против Украины. В проектах 20-пунктного мирного плана, который готовится при участии США, упоминается потенциальное вступление Украины в ЕС в 2027 году, хотя в самой Еврокомиссии оценивают, что полное соответствие критериям членства может потребовать до десяти лет реформ.

В Брюсселе признают, что для президента Украины Владимира Зеленского перспектива членства в ЕС является ключевым аргументом для принятия сложных компромиссов в рамках возможного мирного соглашения.

В то же время идея «облегченного» вступления вызывает серьезное беспокойство среди государств-членов и стран-кандидатов.

Дипломаты опасаются, что двухступенчатая модель может подорвать принцип меритократического расширения, создать членство разных категорий и вызвать напряжение с такими кандидатами, как Черногория и Албания, которые продвинулись дальше в переговорах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com