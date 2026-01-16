закрыть
  • 16.01.2026, 12:31
«Анджей Почобут не принял бы предложение Лукашенко»
Анджей Почобут

Политзаключенный не предаст своих идеалов.

Журналист-политзаключенный Анджей Почобут снова находится в изоляции. Он имеет проблемы со здоровьем — аритмия сердца и гипертония, а вес снизился до 70 килограммов. Об этом отец политзаключенного Станислав рассказал WP Wiadomości.

Он сообщил, что последний раз письмо от сына пришло в конце декабря 2025 года. Родители надеялись, что Анджей будет в числе политзаключенных, освобожденных 13 декабря, но этого не случилось.

Станислав Почобут говорит, что не верит, будто Анджей получал какие-то предложения от Лукашенко: «Если бы такое предложение поступило, он бы не принял его. Он не предаст своих идеалов».

В письме, которое родители получили в декабре 2025-го, Анджей пишет: «Дорогие мама и папа! У меня все стабильно. Настроение в норме, потихоньку начинаю чувствовать праздничную атмосферу благодаря радио. Жаль, иностранные языки здесь запрещены — я бы подтянул английский, а так читаю стихи. Мысленно я с вами и буду с вами за праздничным столом. С любовью, Анджей».

Отец говорит, что сын старается беречь их от плохих новостей: «Когда у Анджея случается что-то плохое, он делится этим со своей женой, а нас старается беречь. Мы также пишем ему, что у нас все хорошо и что мы здоровы. Немного обманываем друг друга. Но делаем это из любви. Мы не хотим огорчать сына, а он — родителей».

Станислав Почобут признается, что его здоровье ухудшается: из-за диабета он теряет зрение и с трудом ходит. «Чего я желаю? Чтобы Анджей был свободен и здоров. А себе — только одного: успеть увидеть сына до того, как я окончательно ослепну», — отмечает он.

Вместе с тем отец говорит, что гордится Анджеем за его позицию: «Что бы он ни решил, мы это примем и будем его поддерживать. Как я уже много раз говорил, я очень горжусь своим сыном. Если бы я его увидел, я встал бы перед ним на колени с восхищением от того, какую позицию он занял. От его упорности. Хотя не раз у меня появлялась мысль, что цена, которую он платит за свои идеалы, слишком высока. Это же вся его жизнь. Когда Андрея арестовали, его сын имел рост 120 сантиметров. Сегодня — 190».

Журналиста и лидера ликвидированного властями «Союза поляков Беларуси» Анджея Почобута задержали в 2021 году. В феврале 2023 года его приговорили к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды и призывам к действиям против нацбезопасности (статьи 130 и 361 УК). В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

