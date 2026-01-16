Reuters: Трамп часто упоминает о Законе о подавлении мятежей 16.01.2026, 12:36

Что это за документ?

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает применения Закона о подавлении мятежей (Insurrection Act) для развертывания вооруженных сил внутри страны — на фоне роста напряженности вокруг усиления федерального присутствия в отдельных штатах, включая Миннесоту, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Закон о подавлении мятежей — это федеральный акт, дающий президенту право использовать армию или перевести Национальную гвардию под федеральное командование для подавления внутренних беспорядков. Он был подписан в 1807 году президентом Томасом Джефферсоном, но в современном виде объединяет нормы, принятые в период с 1792 по 1871 год.

В отличие от других правовых механизмов, этот закон позволяет военным участвовать в надзоре за гражданским правопорядком — включая аресты и обыски. Обычно такие действия запрещены законодательством США, однако Закон о подавлении мятежей является исключением из этого правила.

Закон может быть применен в случае «незаконных препятствий, мятежа или восстания» против власти США. При этом президент вправе действовать как с согласия губернатора штата, так и без него.

Трамп ранее заявлял, что рассматривает Закон о подавлении мятежей как способ обойти судебные решения, ограничивающие применение Национальной гвардии. Во время своего первого срока он также угрожал задействовать этот закон после убийства Джорджа Флойда, но тогда этого не сделал.

Последний раз Закон о подавлении мятежей применялся в 1992 году — во время массовых беспорядков в Лос-Анджелесе после оправдания полицейских по делу Родни Кинга.

Правозащитники критикуют закон за чрезмерно широкие полномочия президента и угрозу гражданским свободам. Хотя суды традиционно проявляют большую сдержанность в оценке подобных решений, эксперты отмечают, что судебный контроль полностью не исключен.

