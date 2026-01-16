Минский завод выпустил розовый майонез 16.01.2026, 12:44

Мнения разделились.

Минский маргариновый завод выпустил новинку в линейке своих майонезных соусов под брендом «Золотая капля». Отличительной особенностью новинки стал ее цвет, которого точно не ожидаешь от классического майонеза - он нежно-розовый, пишет «Телеграф».

Новинку производитель презентовал на днях в своих соцсетях и тут же получил живой отклик от потенциальных клиентов. Впрочем, мнения белорусов о том, получит ли розовый майонез популярность у покупателей, разделились. Кто-то, вторя популярному мему, задался вопросом «А зачем?», кто-то, наоборот, заявил, что новиночка - их долгожданное «наконец-то».

На сайте производителя новинки пока нет, но можно предположить, розовый цвет майонезу придали, подкрасив его свекольным соком.

Многие комментаторы в соцсетях отметили, что эту новинку следовало бы выпустить чуть раньше и тогда она однозначно стала бы хитом продаж, поскольку идеально подошла бы для заправки традиционного в Беларуси новогоднего салата - селедки под «шубой».

«Вам бы на месяц раньше среагировать - деньги бы считать не успевали», - заметил один из зрителей в TikTok.

Судя по комментариям, именно любители «шубы» и есть главная целевая аудитория новинки.

«Ну наконец-то он появился. А то я давно ищу розовый майонез для селедки под шубой», - призналась одна из зрительниц под комментарии других любителей максимального упрощения кулинарных пируэтов - «Долгожданная новиночка!», «Супер!», «Где купить?», «Мне это надо».

Впрочем, далеко не все восприняли с таким энтузиазмом розовый майонез. Некоторые посчитали, что область применения этого майонезного соуса (так его было бы правильнее назвать) слишком узкая и даже та самая селедка под «шубой» в принципе не нуждается в дополнительном красителе. По их словам, главный ингредиент салата - свекла - все сделает сама.

«Зачем мне розовый оливье или крабовый? Брр. Под шубой сам себя покрасит», - заметила одна из зрительниц.

«И куда его добавить кроме «под шубой»? Остальные салаты будут выглядеть стремно», - поддержала ее другая.

Впрочем, судя по тому, как много комментаторов настойчиво спрашивали, в каких магазинах искать розовый майонез и сколько стоит новинка, продукт найдет-таки своего покупателя.

