16 января 2026, пятница, 13:43
Отчаявшийся Путин обращается к мигрантам из Индии

9
  • 16.01.2026, 12:48
  • 4,022
Россия столкнулась с острым дефицитом рабочей силы.

Россия усиливает набор трудовых мигрантов из Индии, пытаясь восполнить острый дефицит рабочей силы. По данным российских СМИ, в 2026 году в страну могут прибыть не менее 40 тысяч граждан Индии. Большинство из них — мужчины в возрасте от 19 до 43 лет, которые будут заняты на складах, стройках, в швейной промышленности и клининговых компаниях, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Нехватка кадров в России достигла критического уровня. Дефицит рабочей силы оценивается примерно в 2,6 млн человек. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году он может превысить 3 млн из-за демографического спада, потерь, связанных с войной, и эмиграции.

Ключевым шагом стало соглашение о трудовой мобильности, подписанное в декабре 2025 года во время визита Путина в Нью-Дели. Документ упрощает легальное трудоустройство индийских специалистов и разнорабочих в сферах строительства, производства, текстиля и услуг.

Основной поток мигрантов направят в Москву, Санкт-Петербург и прилегающие регионы. Количество разрешений на работу для граждан Индии выросло с 8 тысяч в 2022 году до более чем 70 тысяч, запланированных на 2025 год. Работодатели отмечают, что индийские рабочие часто соглашаются на зарплаты на 30–50% ниже российских.

При этом мигранты сталкиваются с трудностями, многие не знают русского языка и слабо ориентируются в быту. Кроме того, они привязаны к одному работодателю и не могут свободно менять работу.

Эксперты отмечают, что активный набор мигрантов отражает растущее давление на российскую экономику и попытки властей сохранить промышленное производство в условиях затяжного кризиса.

