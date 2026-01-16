Российские нефтегазовые доходы обвалились до самого низкого уровня со времен пандемии коронавируса 1 16.01.2026, 13:17

В Reuters раскрыли подробности.

Доходы федерального бюджета России от нефти и газа в 2025 году по сравнению с 2024 годом упали на 24%, с 11,13 триллиона рублей до 8,48 триллиона рублей ($108, 03 миллиарда) из-за падения цен на нефть и укрепления рубля. Это самый низкий уровень с 2020 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию министерства финансов РФ.

Доходы от нефти и газа являются основным источником средств для Кремля, составляя четверть поступлений федерального бюджета, которые были истощены из-за значительных расходов на оборону и безопасность с момента начала Россией полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года, отмечает Reuters.

Цены на нефть упали более чем на 18% в 2025 году — это самое стремительное годовое падение с 2020 года — на фоне растущих опасений относительно избытка предложения.

Доходы также были ниже 8,65 трлн рублей, которые ожидало министерство финансов РФ в своих пониженных оценках по сравнению с первоначальным прогнозом в 10,94 трлн рублей на 2025 год.

Российские доходы от продажи нефти и газа в последний раз были на таком уровне в 2020 году, когда на фоне пандемии COVID-19 и обвала нефтяного рынка они упали до 5,24 триллиона рублей.

Украина и ее западные сторонники неоднократно заявляли, что хотят ограничить доходы от российской нефти, чтобы заставить второго по величине экспортера нефти в мире прекратить войну в Украине, пишет Reuters.

В декабре 2025 года доходы РФ от нефти и газа упали до 447,8 миллиарда рублей с 790,2 миллиарда рублей в декабре 2024 года и 530,9 миллиарда рублей в ноябре 2025 года.

Как сообщалось, доходы российского федерального бюджета от нефти и газа по итогам 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 21,4%, или на 2 триллиона рублей, с 9,54 триллиона рублей до 7,5 триллиона рублей ($92,4 млрд).

В 2024 году в российский бюджет поступило от нефти и газа 11,13 триллиона рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com