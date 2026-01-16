Нюрнберг Константин Сонин

16.01.2026, 13:35

Путин сведет с ума психиатра.

Прекрасный фильм «Нюрнберг» — и я надеюсь, что Рассел Кроу, сыгравший Геринга, получит Оскара за лучшую роль второго плана.

История там предельно простая — и основа у нее документальная. Успешный и модный психиатр приезжает в Нюрнберг работать с нацистскими преступниками, уцелевшими руководителями Третьего рейха, во время судебного процесса.

И он, психиатр, срывается, не справляясь со своими профессиональными обязанностями. Он проникает в душу Геринга и видит, что там ничего особенного нет. Нарциссизм, ментальная упругость, но никакой глубины. Ближайший сподвижник Гитлера, второе лицо государства, ответственный за убийство миллионов мирных людей — евреев, поляков, цыган, немцев, украинцев, русских — обычный человек, тупой, ограниченный, самоуверенный.

Геринг, даже глядя на кадры кинохроники, показывающей освобождение концлагерей с горами трупов и толпами смертельно истощенных людей, сохраняет и внешнее спокойствие, и душевное. Так же, я уверен, что и Путин, если ему показать разбомбленные по его приказу мирные города, могилы убитых украинцев, горы трупов российских солдат, по его приказу ходивших в мясные штурмы, сохранит душевное равновесие. И сведет с ума психиатра.

Константин Сонин, «Фейсбук»

