16 января 2026, пятница, 14:23
Соболенко призналась, что ей не хватает матчей со Свентек

  • 16.01.2026, 13:51
Соболенко призналась, что ей не хватает матчей со Свентек
Фото: Getty Images

В прошлом году спортсменки сыграли только один матч друг с другом.

Перед стартом Australian Open-2026 лидер рейтинга WTA Арина Соболенко вспомнила о поражении в прошлогоднем финале турнира, а также рассказала о противостояниях с Игой Свёнтек.

На пресс-конференции перед стартом турнира белоруска упомянула о проигрыше Мэдисон Киз в борьбе за трофей.

«Поражение в прошлом финале от Киз было очень тяжелым. Она играла на невероятном уровне, полностью меня переиграла — принять это было сложно. После той игры мне было непросто. Надеюсь, в этом году все сложится иначе», — прокомментировала Соболенко, переходя к теме соперничества со Свентек.

В 2025-м Соболенко и Свентек пересеклись только в полуфинале «Ролан Гаррос», где белоруска одержала верх.

«Невероятно, что в прошлом году мы сыграли всего раз. Дело не только в нас — есть множество других сильных теннисисток, способных выигрывать крупные титулы. Но я правда хотела бы чаще встречаться с Игой в этом сезоне», — призналась Соболенко, с нетерпением ожидая своих выступлений на Australian Open-2026.

Основная сетка Australian Open-2026 пройдет с 18 января по 1 февраля.

В этом году на AO представлен крупнейший призовой фонд в истории этого турнира: 111,5 миллионов долларов (по сравнению с 96,5 миллионами долларов в 2025 году).

Победители мужского и женского разрядов заработают 4,15 млн долларов (+19%) каждый, финалисты — 2,15 млн долларов (+13%) каждый.

Напомним, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии в 2023 и 2024-м годах. В прошлом году Арина дошла до финала, где уступила американке Мэдисон Киз — 3:6, 6:2, 5:7.

