Американский фонд подал к России иск $225 миллиардов

По долгам Российской империи.

Инвестиционный фонд Noble Capital RSD потребовал от Москвы выплатить $225 млрд по долговым обязательствам Российской империи. Соответствующий иск к Российской Федерации, Минфину РФ, Центробанку и Фонду национального благосостояния поступил в федеральный суд США в округе Колумбия, обратил внимание РБК. «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», — говорится в исковом заявлении.

Nord Capital RSD называет себя законным владельцем облигаций Российской империи на $25 млн с процентной ставкой 5,5%, которые были выпущены в 1916 году и размещенных через National City Bank of New York (на данный момент — Citibank). По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги, которые с учетом процентов оцениваются не менее чем в $225,8 млрд (17,5 трлн руб. по текущему курсу). Эта сумма равна 43% годового бюджета России (40,2 трлн руб.), а также превышает рыночную стоимость Сбербанка, «Газпрома» и «Роснефти» вместе взятых (6,5 трлн, 2,9 трлн и 4,2 трлн руб. соответственно). Фонд предлагает погасить долг за счет замороженных после 2014 и 2022 годов активов России. При этом в США были заблокированы примерно $5 млрд Центробанка РФ, тогда как остальные средства — в странах Европы.

Представлять интересы ответчиков будет юридическая фирма Marks & Sokolov. В российском Минфине сообщили, что вопрос об иске в США «находится в компетенции Генеральной прокуратуры». Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов заявил, что царские долги «не должны признаваться в том числе за давностью», а также по причине того, Россия «не является правопреемником Российской империи». При этом депутат отметил, что «англосаксонское право вообще-то прецедентное» и «возможны казусы».

Опрошенные РБК юристы отмечают, что ранее даже признание долга не позволило бы исполнить решение суда, но санкционная политика создала возможности применения обеспечительных мер и управления активами. При этом истец в своем заявлении отмечает, что речь идет не о конфискации, а о зачете долга как форме исполнения обязательства.

В свою очередь создание дополнительного юридического риска и неопределенности вокруг российских активов может повлиять на переговорные позиции США и России по Украине, предупредили юристы.

