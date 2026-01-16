закрыть
16 января 2026, пятница, 15:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гол и передача Егора Шаранговича помогли «Калгари» обыграть «Чикаго» Артема Левшунова

1
  • 16.01.2026, 14:23
Гол и передача Егора Шаранговича помогли «Калгари» обыграть «Чикаго» Артема Левшунова
Егор Шарангович

17-й и 18-й баллы белоруса в сезоне.

В матче НХЛ «Чикаго» дома уступил «Калгари» (1:3), пишет hockey.by.

В составе гостей шайбой отметился форвард Егор Шарангович – белорус отличился в большинстве на четвертой минуте встречи.

В конце поединка Егор сделал голевую передачу на Мэтта Коронато, который поразил пустые ворота.

Шарангович провел на льду 16:51 (2:27 – в большинстве, 31 секунду – в меньшинстве), два раза бросил по воротам, сделал один хит, проиграл одно вбрасывание, заработал 2 минуты штрафа и закончил встречу с показателем полезности «+1». Белоруса признали второй звездой встречи.

В сезоне у Шаранговича 18 (9+9) очков в 43 играх.

Защитник хозяев Артем Левшунов результативных баллов не набрал. Игрок обороны провел на льду 19:46 (4:18 – в большинстве), два раза бросил по воротам, заблокировал один бросок соперника, получил две минуты штрафа и закончил встречу с показателем полезности «-2».

У Левшунова 21 (2+19) очков в 45 поединках регулярки.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук