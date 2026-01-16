Гол и передача Егора Шаранговича помогли «Калгари» обыграть «Чикаго» Артема Левшунова

Гол и передача Егора Шаранговича помогли «Калгари» обыграть «Чикаго» Артема Левшунова1
- 16.01.2026, 14:23
17-й и 18-й баллы белоруса в сезоне.
В матче НХЛ «Чикаго» дома уступил «Калгари» (1:3), пишет hockey.by.
В составе гостей шайбой отметился форвард Егор Шарангович – белорус отличился в большинстве на четвертой минуте встречи.
Beware of Sharky 🦈 pic.twitter.com/SYfYYQXCtP— Calgary Flames (@NHLFlames) January 16, 2026
В конце поединка Егор сделал голевую передачу на Мэтта Коронато, который поразил пустые ворота.
Шарангович провел на льду 16:51 (2:27 – в большинстве, 31 секунду – в меньшинстве), два раза бросил по воротам, сделал один хит, проиграл одно вбрасывание, заработал 2 минуты штрафа и закончил встречу с показателем полезности «+1». Белоруса признали второй звездой встречи.
В сезоне у Шаранговича 18 (9+9) очков в 43 играх.
Защитник хозяев Артем Левшунов результативных баллов не набрал. Игрок обороны провел на льду 19:46 (4:18 – в большинстве), два раза бросил по воротам, заблокировал один бросок соперника, получил две минуты штрафа и закончил встречу с показателем полезности «-2».
У Левшунова 21 (2+19) очков в 45 поединках регулярки.