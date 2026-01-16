Atlantic Council: Укрепления Украины повышают цену наступления для Путина 1 16.01.2026, 14:31

Фото: Atlantic Council

Массивные фортификационные системы замедляют, а скрытые позиции направляют врага в ловушки.

Российские войска продолжали наступление на Украине в 2025 году, но понесли огромные потери при минимальных территориальных приобретениях. Такой невыгодный баланс отражает эффективность укреплений украинской армии, включающих многослойные фортификационные линии, усиленные дронами. Вместе они превратили значительную часть фронта в контролируемую «зону поражения», где крупномасштабные атаки становятся крайне рискованными и дорогостоящими для противника, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Украина сосредоточила усилия на укреплении фронтов и предотвращении дальнейшего продвижения России. На многих участках созданы «массивные фортификационные системы» глубиной до 200 метров. Противотанковые рвы, колючая проволока и бетонные препятствия замедляют наступление, а линии расположены на расстоянии огневого поражения друг от друга, позволяя украинским войскам контратаковать уязвимые группы противника.

Стратегия обороны включает не только статические барьеры, но и разветвленные скрытые позиции, часто под землей или в лесополосах, поддерживаемые дистанционным огнем и приманками. Каждая такая «узловая» точка направляет врага в подготовленные «ловушки», увеличивая потери противника. По словам командующего Олександра Сырского, этот подход особенно эффективен на Покровском направлении, где укрепления позволили максимально поражать российские силы даже при численном превосходстве врага.

На некоторых участках фронта фортификации — не просто дополнительная мера, а основа выживания на поле боя, особенно при постоянном наблюдении с помощью дронов. Дроны стали ключевым элементом обороны, обеспечивая контроль над фронтом и доставку боеприпасов и продовольствия. Однако укрепления не заменяют живую силу. Даже самые современные линии требуют солдат для реагирования на угрозы и зачистки городских районов.

