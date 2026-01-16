Иранский активист – белорусам: У нас общие враги 1 16.01.2026, 14:40

Белорусы и иранцы плывут в одной лодке.

Бенджамин, один из участников акции, организованной иранской диаспорой Литвы и прошедшей сегодня в центре Вильнюса, рассказал телеграм-каналу «Баста!» о ситуации в его родной стране и поблагодарил за поддержку и солидарность.

«Мы ценим каждого, кто, откуда бы он ни был, выступает голосом иранского народа. Иранцы борются на улицах, несмотря на отключение интернета, отсутствие видеоконтента, отсутствие голосовой связи. Телефонные линии, стационарные телефоны, мобильная связь, интернет — все сейчас отключено. В стране полная блэкаут. Цифровой блэкаут. Они даже отключили электричество.

Люди, которые выходят на улицы после 17:00, попадают под пули. Это Холокост. Это геноцид, который происходит в Иране. СМИ сообщают о 12 000 погибших, 12 000 убитых. Раненые даже не могут попасть в больницы, потому что там им не оказывают помощь. Есть новости о том, что люди, эти жестокие солдаты режима, заходят в больницы и убивают раненых.

Появляются видеозаписи, кадры с мешками для трупов, тысячи мешков для трупов в одном месте. Если это происходит в больших городах, таких как Тегеран, вы можете представить, что происходит в маленьких. Вы можете представить, что происходит в деревнях.

Я прошу вас стать голосом иранцев. Станьте голосом иранского народа, который борется с тем же врагом, который поддерживает режим в России, тем же врагом, который поддерживает режим в Беларуси. Мы все боремся с одним и тем же врагом. Мы все в одной лодке. Будьте нашими голосами, поддержите нас. Большое спасибо», – сказал участник акции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com