В центре Минска массово засыпают песком горки 6 16.01.2026, 14:51

1,978

Зачем?

В Центральном районе продолжается борьба со стихийными горками, которые считают главным источником «тюбингового травматизма», рассказали местные власти.

«После обильных снегопадов в Минске резко выросло число травм, полученных горожанами при катании на несанкционированных склонах. Чтобы снизить риск, разъезженные горки засыпают песком», — сообщили в администрации Центрального района.

Уже обработаны и приведены в безопасное состояние следующие горки:

на проспекте Машерова (возле гостиницы «Планета»);

около Троицкого предместья;

на улице Мельникайте у мемориала «Яма»;

в парке Победы;

на ул. Нововиленская / Зацень.

Фото: @pro100centr

Фото: @pro100centr

Фото: @pro100centr

Напомним, с 29 декабря 2025-го повреждения различной степени тяжести во всех районах Минска получили свыше 119 человек. Из них 43 — во Фрунзенском, по 13 — в Заводском и Первомайском, 12 — в Московском. Причем резкий скачок числа пострадавших произошел с 4 января. Перелом позвоночника, сотрясение мозга, перелом бедренной кости — только часть тяжелых травм, полученных во время катания, преимущественно на тюбингах со стихийных горок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com