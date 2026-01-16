закрыть
16 января 2026, пятница, 15:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Минска массово засыпают песком горки

6
  • 16.01.2026, 14:51
  • 1,978
В центре Минска массово засыпают песком горки

Зачем?

В Центральном районе продолжается борьба со стихийными горками, которые считают главным источником «тюбингового травматизма», рассказали местные власти.

«После обильных снегопадов в Минске резко выросло число травм, полученных горожанами при катании на несанкционированных склонах. Чтобы снизить риск, разъезженные горки засыпают песком», — сообщили в администрации Центрального района.

Уже обработаны и приведены в безопасное состояние следующие горки:

на проспекте Машерова (возле гостиницы «Планета»);

около Троицкого предместья;

на улице Мельникайте у мемориала «Яма»;

в парке Победы;

на ул. Нововиленская / Зацень.

Фото: @pro100centr
Фото: @pro100centr
Фото: @pro100centr

Напомним, с 29 декабря 2025-го повреждения различной степени тяжести во всех районах Минска получили свыше 119 человек. Из них 43 — во Фрунзенском, по 13 — в Заводском и Первомайском, 12 — в Московском. Причем резкий скачок числа пострадавших произошел с 4 января. Перелом позвоночника, сотрясение мозга, перелом бедренной кости — только часть тяжелых травм, полученных во время катания, преимущественно на тюбингах со стихийных горок.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук