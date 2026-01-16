В центре Минска массово засыпают песком горки

В центре Минска массово засыпают песком горки6
Зачем?
В Центральном районе продолжается борьба со стихийными горками, которые считают главным источником «тюбингового травматизма», рассказали местные власти.
«После обильных снегопадов в Минске резко выросло число травм, полученных горожанами при катании на несанкционированных склонах. Чтобы снизить риск, разъезженные горки засыпают песком», — сообщили в администрации Центрального района.
Уже обработаны и приведены в безопасное состояние следующие горки:
на проспекте Машерова (возле гостиницы «Планета»);
около Троицкого предместья;
на улице Мельникайте у мемориала «Яма»;
в парке Победы;
на ул. Нововиленская / Зацень.
Напомним, с 29 декабря 2025-го повреждения различной степени тяжести во всех районах Минска получили свыше 119 человек. Из них 43 — во Фрунзенском, по 13 — в Заводском и Первомайском, 12 — в Московском. Причем резкий скачок числа пострадавших произошел с 4 января. Перелом позвоночника, сотрясение мозга, перелом бедренной кости — только часть тяжелых травм, полученных во время катания, преимущественно на тюбингах со стихийных горок.