16 января 2026, пятница
Соболенко призналась в пристрастии к алкоголю

  • 16.01.2026, 15:06
Соболенко призналась в пристрастии к алкоголю
Арина Соболенко

Однако во время турниров первая ракетка мира не пьет.

Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своем отношении к употреблению алкогольных напитков.

«Ну, я не пью во время турнира, во время подготовки. Для меня очень важно балансировать, потому что если буду зациклена на спорте, даже когда у меня есть время отдохнуть, просто знаю, что поеду головой. То есть для меня очень важно балансировать все это. То есть когда есть возможность отдохнуть — отдохнуть. Когда есть возможность выпить пиво — выпить пиво. Шампанское, текила, желатинки. Я же говорю, алкашка.

Нет, я не пью, ребята (улыбается). Нет, действительно, как бы не пью. Если пью, это не так много, на самом деле. Но считаю, что очень важно в жизни балансировать.

Я просто не боюсь это показывать. Просто, в принципе, достаточно в жизни с хейтом столкнулась по разным причинам. И для меня уже не страшно, если мне кто-то там напишет комментарий, типа: «Что ты транслируешь?» Я же не транслирую, что там пью каждый день. Транслирую баланс. Пытаюсь донести до людей — балансируйте, умейте отдыхать, потому что это очень важно. Это даст вам такой буст энергии и силы, мотивации и вообще позитива творить свое дело», — сказала Соболенко в подкасте на YouTube-канале First&Red.

