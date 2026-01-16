Украинцы не верят ни в мир через переговоры, ни в озвученную Путиным цель войны 1 16.01.2026, 15:14

1,004

Опрос.

69% проживающих в Украине украинцев не верят, что войну, которую ведет страна-агрессор Россия, остановят благодаря переговорам. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС), результаты которого были опубликованы 16 января.

«Подавляющее большинство респондентов – 69% – не верят, что нынешние переговоры приведут к устоявшемуся миру в Украине. Верят в успех переговоров – 26%. Еще 5% не смогли определиться со своим мнением», – говорится в материале.

Социологи отметили, что участников опроса, которые не верят в переговоры или не определились по этому поводу, открыто спрашивали, почему они так считают.

«Большинство таких респондентов (52%) объясняют [...] тем, что Россия не хочет настоящего мира, что Россия планирует продолжать войну дальше и т.д. Например, прямая речь нескольких респондентов: «Цель России – это уничтожение Украины, они не успокоятся», «Пока будут оставаться ресурсы у россиян, они будут двигаться вперед», «Потому что словесные аргументы не принуждают Россию к действию», – пишет КМИС.

Также опрошенные заявляли, что война будет продолжаться, потому что мир не нужен нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину, а также потому, что договоренности с Россией «не стоят бумаги, на которой они написаны».

Также респондентов спрашивали, какова, по их мнению, настоящая цель РФ в войне против Украины.

41% выбрали вариант ответа: «Захватить всю или большинство территорий Украины и установить пророссийские власти». 28% считают, что война РФ ведется ради физического геноцида украинцев.

Вариант о «денацификации» и «демилитаризации» Украины (об этом Путин заявлял в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года) «без посягательств на суверенитет» избрали в январе 2026 года только 2% опрошенных.

Социологическое исследование проводилось с 9-го по 14 января методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров во всех подконтрольных украинским властям регионах. Опросили 601 респондента в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 5,3%.

