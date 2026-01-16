У «Беларусбанка» появились изменения по комиссии за некоторые услуги
Детали.
У «Беларусбанка» появились изменения по кредитам. Об этом сообщается на сайте финучреждения.
«Беларусбанк» перестал брать плату за договоры по поручительству (и допсоглашения к ним), а также о залоге по потребительским займам.
Банк не будет брать деньги за перевод долга по кредиту на другого человека и за изменения в договорах по займам по инициативе клиента.
По кредитам физлиц убрали сбор за оформление и выдачу справки по запросу физлица об остатке задолженности.
Напомним, «Беларусбанк» ввел изменения для клиентов, которые касаются обмена поврежденных банкнот на целые: финучреждение отказалось от минимальной комиссии за прием валюты на инкассо. Сейчас этот сбор составляет 5% от суммы в эквиваленте в белорусских рублях.