У «Беларусбанка» появились изменения по комиссии за некоторые услуги

  • 16.01.2026, 15:26
Детали.

У «Беларусбанка» появились изменения по кредитам. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

«Беларусбанк» перестал брать плату за договоры по поручительству (и допсоглашения к ним), а также о залоге по потребительским займам.

Банк не будет брать деньги за перевод долга по кредиту на другого человека и за изменения в договорах по займам по инициативе клиента.

По кредитам физлиц убрали сбор за оформление и выдачу справки по запросу физлица об остатке задолженности.

Напомним, «Беларусбанк» ввел изменения для клиентов, которые касаются обмена поврежденных банкнот на целые: финучреждение отказалось от минимальной комиссии за прием валюты на инкассо. Сейчас этот сбор составляет 5% от суммы в эквиваленте в белорусских рублях.

