закрыть
16 января 2026, пятница, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тимошенко избрали меру пресечения по делу о подкупе нардепов

1
  • 16.01.2026, 15:43
Тимошенко избрали меру пресечения по делу о подкупе нардепов
Юлия Тимошенко
Фото: Елена Чернякова, РБК-Украина

Лидер фракции «Батькивщина» называет дело «политически мотивированным».

ВАКС избрал меру пресечения нардепу Юлии Тимошенко в виде залога в 33 млн гривен. Лидера фракции «Батькивщина», которую подозревают в подкупе народных депутатов в обмен на голосование.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

НАБУ и САП 13 января сообщили о разоблачении руководительницы одной из фракций Верховной Рады, которую подозревают в предложении неправомерной выгоды нардепам за голосование по законопроектам.

Имя фигуранта официально правоохранители не называли, однако обстоятельства дела указывали на лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко.

Дело предварительно квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины, что предусматривает от 5 до 10 лет заключения с возможной конфискацией имущества.

В рамках дела в офисе партии «Батькивщина» провели обыски, а уже утром 14 января Тимошенко вручили подозрение, что в комментарии РБК-Украина подтвердила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

По версии следствия, после разоблачения в декабре 2025 года фактов подкупа депутатов подозреваемая инициировала переговоры о системном механизме выплат за лояльное голосование, с инструкциями по поддержке, блокированию или воздержанию от участия в голосованиях.

НАБУ обнародовало аудиозаписи прослушек, на которых слышен женский голос с указаниями якобы относительно голосований в парламенте, в частности: «...мы голосуем за снятие..., не голосуем за назначение».

Юлия Тимошенко отрицает причастность к записям и называет дело «политически мотивированным».

15 января стало известно, что прокуроры САП обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен с возложением процессуальных обязанностей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук