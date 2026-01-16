Тимошенко избрали меру пресечения по делу о подкупе нардепов 1 16.01.2026, 15:43

Юлия Тимошенко

Фото: Елена Чернякова, РБК-Украина

Лидер фракции «Батькивщина» называет дело «политически мотивированным».

ВАКС избрал меру пресечения нардепу Юлии Тимошенко в виде залога в 33 млн гривен. Лидера фракции «Батькивщина», которую подозревают в подкупе народных депутатов в обмен на голосование.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

НАБУ и САП 13 января сообщили о разоблачении руководительницы одной из фракций Верховной Рады, которую подозревают в предложении неправомерной выгоды нардепам за голосование по законопроектам.

Имя фигуранта официально правоохранители не называли, однако обстоятельства дела указывали на лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко.

Дело предварительно квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины, что предусматривает от 5 до 10 лет заключения с возможной конфискацией имущества.

В рамках дела в офисе партии «Батькивщина» провели обыски, а уже утром 14 января Тимошенко вручили подозрение, что в комментарии РБК-Украина подтвердила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

По версии следствия, после разоблачения в декабре 2025 года фактов подкупа депутатов подозреваемая инициировала переговоры о системном механизме выплат за лояльное голосование, с инструкциями по поддержке, блокированию или воздержанию от участия в голосованиях.

НАБУ обнародовало аудиозаписи прослушек, на которых слышен женский голос с указаниями якобы относительно голосований в парламенте, в частности: «...мы голосуем за снятие..., не голосуем за назначение».

Юлия Тимошенко отрицает причастность к записям и называет дело «политически мотивированным».

15 января стало известно, что прокуроры САП обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен с возложением процессуальных обязанностей.

