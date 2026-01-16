Тимошенко избрали меру пресечения по делу о подкупе нардепов

Тимошенко избрали меру пресечения по делу о подкупе нардепов1
Лидер фракции «Батькивщина» называет дело «политически мотивированным».
ВАКС избрал меру пресечения нардепу Юлии Тимошенко в виде залога в 33 млн гривен. Лидера фракции «Батькивщина», которую подозревают в подкупе народных депутатов в обмен на голосование.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.
НАБУ и САП 13 января сообщили о разоблачении руководительницы одной из фракций Верховной Рады, которую подозревают в предложении неправомерной выгоды нардепам за голосование по законопроектам.
Имя фигуранта официально правоохранители не называли, однако обстоятельства дела указывали на лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко.
Дело предварительно квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины, что предусматривает от 5 до 10 лет заключения с возможной конфискацией имущества.
В рамках дела в офисе партии «Батькивщина» провели обыски, а уже утром 14 января Тимошенко вручили подозрение, что в комментарии РБК-Украина подтвердила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
По версии следствия, после разоблачения в декабре 2025 года фактов подкупа депутатов подозреваемая инициировала переговоры о системном механизме выплат за лояльное голосование, с инструкциями по поддержке, блокированию или воздержанию от участия в голосованиях.
НАБУ обнародовало аудиозаписи прослушек, на которых слышен женский голос с указаниями якобы относительно голосований в парламенте, в частности: «...мы голосуем за снятие..., не голосуем за назначение».
Юлия Тимошенко отрицает причастность к записям и называет дело «политически мотивированным».
15 января стало известно, что прокуроры САП обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен с возложением процессуальных обязанностей.