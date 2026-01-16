закрыть
Белоруска опередила Левандовского в списке лучших спортсменов Польши

  • 16.01.2026, 15:54
  • 1,022
Белоруска опередила Левандовского в списке лучших спортсменов Польши
Мария Жодик

Мария Жодик также стала лучшей легкоатлеткой страны-соседки Беларуси.

В 2025 году белоруска Мария Жодик, эмигрировавшая после начала полномасштабной войны в Украине, стала единственной спортсменкой, завоевавшей медаль (серебряный) в составе сборной Польши на чемпионате мира в Токио. Такой успех гарантировал прыгунье статус лучшей легкоатлетки года в новой стране, пишет «Трибуна».

Недавно в Польше подвели итоги года во всех видах спорта. Лучшего спортсмена/спортсменку ежегодно определяет медиа Przegląd Sportowy — и там Жодик поставили сразу на 6-е место. Белоруска даже опередила самого известного польского спортсмена современности Роберта Левандовского, который стал лишь 7-м. Впрочем, после трансфера в «Барселону» в 2022 году футболист не был реальным кандидатом на звание лучшего в Польше ни в один из годов, а в последний раз получал награду в 2021-м.

А кто в этом году опередил Жодик?

Роберт Кубица, 5-е место, автоспорт

Фото: instagram.com/robertkubica_real/

41-летний Кубица — бывший пилот «Формулы-1». Ещё до дебюта там он попал в серьёзное ДТП в качестве пассажира — сломал руку в пяти местах и стал обладателем 18 винтов в костях. Тем не менее прошёл реабилитацию и пробился в спорт.

В 2008 году он стал первым поляком, победившим на этапе «Формулы» (и вообще единственным из Польши, кто выступал в этой серии), а затем попробовал себя в ралли, где едва не погиб. Ужасная авария привела к ампутации предплечья, переломам правого локтя, плеча и ноги, а также к значительной кровопотере.

Поляк перенёс три операции, но всё равно вернулся в «Формулу», где, правда, значительных достижений больше не имел, а затем снова перешёл в новую дисциплину. Последние пять лет он выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и в этом году с пятой попытки победил в одной из самых престижных гонок мира — «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2.

Кубица стал вторым спортсменом, которому в XXI веке удалось выиграть и культовый марафон, и Гран-при «Формулы-1». Первым такое комбо собрал двукратный чемпион «Ф-1» Фернандо Алонсо.

Бартош Змарзлик, 4-е место, спидвей

Фото: orlen.pl

30-летний гонщик выступает в спидвее. В этом году он в очередной раз подтвердил статус одного из самых легендарных спортсменов в этом виде спорта, завоевав четвёртое подряд золото чемпионата мира (турнир проводится ежегодно) — ранее такого не удавалось никому.

Всего поляк уже шесть раз побеждал на чемпионате мира. Следующее золото станет рекордным по количеству для спидвея.

Вильфредо Леон, 3-е место, волейбол

Фото: przegladsportowy.onet.pl

Уроженец Кубы ранее играл за свою родную сборную и даже дебютировал за неё в безумные 14 лет, а в 17 уже был капитаном. Позже спортсмен женился на польке и сменил гражданство. После «карантина» с 2019 года он выступает за новую сборную.

В этом году его попадание в список лучших напрямую связано с успехами Польши, которая взяла бронзу чемпионата мира и победила в Лиге наций. Przegląd Sportowy признал волейболистов лучшей польской командой года, а 32-летнего Леона поставил так высоко в рейтинге также благодаря золоту чемпионата Польши и победе в третьем по значимости европейском турнире — Кубке вызова — с «ЛУК Люблин».

Кроме того, кубинский поляк стал MVP национального чемпионата-2024/25.

Ига Свёнтек, 2-е место, теннис

Фото: AP

Вторая ракетка мира, главная преследовательница Арины Соболенко, уже четвёртый год подряд завершает календарный год в топ-2 рейтинга WTA. В 2023 и 2024 годах становилась лучшей спортсменкой Польши, но оформить хет-трик не удалось.

В 2025 году полька победила на Уимблдоне, турнире WTA 1000 в Цинциннати и выиграла WTA 500 в Сеуле, однако этого оказалось недостаточно для триумфа.

Клаудия Звалиньска, 1-е место, гребной слалом

Звалиньска — ещё одна спортсменка из довольно непопулярного вида спорта. В этом году она не только завоевала своё первое золото чемпионата мира по гребному слалому, но и сделала это сразу в двух дисциплинах: K1 и C1.

Первое обозначает прохождение дистанции на каяке сидя с двулопастным веслом, второе — слалом на каноэ, стоя на одном колене, с однолопастным веслом.

Кроме того, полька взяла бронзу в каяк-кроссе — гонке с одновременным стартом, воротами, препятствиями и контактной борьбой.

Она доплыла до награды во всех своих стартах на чемпионате мира.

