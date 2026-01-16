закрыть
16 января 2026, пятница, 16:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Украина сегодня получила «серьезный пакет» ракет к системам ПВО

  • 16.01.2026, 15:55
  • 1,352
Зеленский: Украина сегодня получила «серьезный пакет» ракет к системам ПВО
Владимир Зеленский

В последнее время Украина столкнулась с дефицитом ракет различного типа.

До сегодняшнего утра в Украине было несколько систем противовоздушной обороны без ракет. Однако сегодня необходимые боеприпасы были получены.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам встречи с чешским коллегой Петром Павелом.

Он отметил, что Украина имеет «очень много» различных систем, которые были завезены за время полномасштабной войны и которые постоянно нуждаются в пакетах ракет. Он добавил, что вопрос не только в системах Patriot, которых «никогда не будет хватать».

«Сегодня, слава Богу, утром мы получили серьезный пакет. Сейчас это - в Украине, я могу об этом говорить. Но это дается такими силами, кровью, жизнью людей и так далее», - сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, в последнее время Украина столкнулась с дефицитом ракет различного типа.

«Например, до сегодняшнего утра у нас были несколько систем (ПВО, - ред.) без ракет. На сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты», - отметил лидер страны.

Президент Украины подчеркнул, что каждый пакет ракет «выбивает из стран Европы и Америки». Он добавил, что в этом нельзя обвинять только Америку, потому что «мы говорим обо всех других системах, которые защищают нашу энергетику».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук