Часть банкоматов Сбера перестала принимать пятирублевые купюры 16.01.2026, 16:04

Фото: OL

Названа причина.

У некоторых банкоматах Сбер Банка временно нельзя пополнить карты банкнотами номиналом 5 рублей.

Как уточнили в банке, это сделано для сокращения времени обслуживания: спрос на прием наличных средств сейчас находится на пике.

В Сбере объяснили Office Life, что «техническое ограничение помогает поддерживать стабильную работу устройств и сокращает время обслуживания в моменты пиковой нагрузки».

Ограничение носит временный характер. При этом внести купюры номиналом 5 рублей можно в других устройствах Сбер Банка или в отделениях банка, где доступно расчетно-кассовое обслуживание.

Временно не принимают банкноты 5 рублей в банкоматах в 13 городах:

Минск, пр-т Дзержинского, 119;

Барановичи, ул. Гагарина, 29;

Бобруйск, ул. Социалистическая, 123—55;

Борисов, пр-т Революции, 56;

Брест, Варшавское шоссе, 43;

Витебск, ул. Ленина, 26;

Гомель, ул. Интернациональная, 13;

Жодино, ул. 50 лет Октября, 33А;

Молодечно, ул. Великий Гостинец, 143Б;

Речица, ул. Урицкого, 19А;

Слуцк, ул. Ленина, 136;

Смолевичи, ул. Рабочая, 18;

Солигорск, ул. Заслонова, 34А.

