Часть банкоматов Сбера перестала принимать пятирублевые купюры
- 16.01.2026, 16:04
Названа причина.
У некоторых банкоматах Сбер Банка временно нельзя пополнить карты банкнотами номиналом 5 рублей.
Как уточнили в банке, это сделано для сокращения времени обслуживания: спрос на прием наличных средств сейчас находится на пике.
В Сбере объяснили Office Life, что «техническое ограничение помогает поддерживать стабильную работу устройств и сокращает время обслуживания в моменты пиковой нагрузки».
Ограничение носит временный характер. При этом внести купюры номиналом 5 рублей можно в других устройствах Сбер Банка или в отделениях банка, где доступно расчетно-кассовое обслуживание.
Временно не принимают банкноты 5 рублей в банкоматах в 13 городах:
Минск, пр-т Дзержинского, 119;
Барановичи, ул. Гагарина, 29;
Бобруйск, ул. Социалистическая, 123—55;
Борисов, пр-т Революции, 56;
Брест, Варшавское шоссе, 43;
Витебск, ул. Ленина, 26;
Гомель, ул. Интернациональная, 13;
Жодино, ул. 50 лет Октября, 33А;
Молодечно, ул. Великий Гостинец, 143Б;
Речица, ул. Урицкого, 19А;
Слуцк, ул. Ленина, 136;
Смолевичи, ул. Рабочая, 18;
Солигорск, ул. Заслонова, 34А.