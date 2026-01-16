закрыть
16 января 2026, пятница, 16:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Азербайджан начал поставлять газ в Германию и Австрию

  • 16.01.2026, 16:10
Азербайджан начал поставлять газ в Германию и Австрию

Баку вытесняет РФ с энергетического рынка Европы.

Азербайджан начал поставки природного газа в Германию и Австрию, сообщил в пятницу, 16 января, государственный энергетический концерн Socar. Газ поступает в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который идет от греческо-турецкой границы через Грецию и Албанию в южную Италию. Оттуда топливо транспортируется дальше на север – в Австрию и Германию, передает DW.

В Socar отметили, что поставки через Италию в Австрию и Германию расширят географию экспорта азербайджанского газа в Европе. С выходом на новые рынки число стран-импортеров азербайджанского газа выросло до 16.

Спрос на газ из Азербайджана увеличился на фоне стремления европейских стран сократить зависимость от поставок из России после ее вооруженного вторжения в Украину. В июне Socar заключила десятилетний контракт с немецким энергохолдингом Sefe на поставку 1,5 млрд кубометров газа в год.

Sefe ранее носил название Gazprom Germania и был спасен от банкротства правительством Германии в разгар энергетического кризиса 2022 года.

По словам источника в Socar , в Австрию может поставляться до 1 млрд кубометров газа в год. В 2025 году совокупный объем экспорта азербайджанского газа в Европу составил 12,8 млрд кубометров. Дальнейшее увеличение поставок, как отмечается, будет зависеть от инвестиций и расширения пропускной способности трубопроводной инфраструктуры.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук