Азербайджан начал поставлять газ в Германию и Австрию 16.01.2026, 16:10

Баку вытесняет РФ с энергетического рынка Европы.

Азербайджан начал поставки природного газа в Германию и Австрию, сообщил в пятницу, 16 января, государственный энергетический концерн Socar. Газ поступает в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который идет от греческо-турецкой границы через Грецию и Албанию в южную Италию. Оттуда топливо транспортируется дальше на север – в Австрию и Германию, передает DW.

В Socar отметили, что поставки через Италию в Австрию и Германию расширят географию экспорта азербайджанского газа в Европе. С выходом на новые рынки число стран-импортеров азербайджанского газа выросло до 16.

Спрос на газ из Азербайджана увеличился на фоне стремления европейских стран сократить зависимость от поставок из России после ее вооруженного вторжения в Украину. В июне Socar заключила десятилетний контракт с немецким энергохолдингом Sefe на поставку 1,5 млрд кубометров газа в год.

Sefe ранее носил название Gazprom Germania и был спасен от банкротства правительством Германии в разгар энергетического кризиса 2022 года.

По словам источника в Socar , в Австрию может поставляться до 1 млрд кубометров газа в год. В 2025 году совокупный объем экспорта азербайджанского газа в Европу составил 12,8 млрд кубометров. Дальнейшее увеличение поставок, как отмечается, будет зависеть от инвестиций и расширения пропускной способности трубопроводной инфраструктуры.

