Врача-невролога Руслана Бадамшина приговорили к 2,5 года лишения свободы
16.01.2026, 16:12

1,450

Руслан Бадамшин

Его судили по политическому делу.

Работавшего в РНПЦ неврологии и нейрохирургии врача-невролога Руслана Бадамшина, ранее осужденного на «домашнюю химию», приговорили к 2,5 года лишения свободы. Об этом сообщил медиапроект фонда медицинской солидарности «Белые халаты».

Подробности суда пока неизвестны.

Руслан Бадамшин — врач-невролог. Ранее он работал в РНПЦ неврологии и нейрохирургии врачом функциональной диагностики, специализировался на наследственных и приобретенных нейромышечных заболеваниях, в том числе СМА.

В августе 2020 года Бадамшин поддержал протесты против фальсификации выборов и насилия силовиков. Тогда же его первый раз задержали и отправили на «сутки». В течение нескольких месяцев он попадал за решетку пять раз и суммарно отбыл более 60 суток административного ареста. Последний раз, насколько известно, это произошло в марте 2021 года, и почти весь месяц он провел за решеткой. В день освобождения его уволили из РНПЦ за то, что он опоздал на работу после выхода из изолятора в Жодино.

В 2024 году Бадамшина задержали снова. Это произошло утром 28 февраля. Против него возбудили уголовное дело за фото с акций протеста в 2020 году в Минске.

7 мая в суде Фрунзенского района столицы судья Юлия Крепская вынесла неврологу приговор. Ему назначили три года «домашней химии» — ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Также в августе 2024 года по той же «народной» статье судили и жену врача — Татьяну. Каким был приговор, неизвестно.

В августе 2025 года стало известно, что с июня 2025 года врач находится в СИЗО-1. По данным правозащитников, мужчину обвиняли по ст. 361−4 УК (Содействие экстремистской деятельности). Чему конкретно он «содействовал», неизвестно.

