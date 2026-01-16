закрыть
В Минске продают однушку после пожара

  • 16.01.2026, 16:32
В Минске продают однушку после пожара
Фото: re.kufar.by

Некоторые удивились ее стоимостью.

На окраине Минска продают однокомнатную квартиру — «идеальный вариант под ремонт». Квадратный метр в жилье после пожара стоит почти 2 тысячи долларов. Объявление опубликовано на портале Kufar.by.

Квартира находится сразу за МКАД на улице Шугаева. Она находится на третьем этаже в панельном доме 1991 года постройки, передает «Зеркало».

Фото: re.kufar.by

Площадь однушки 30,5 м², из которых жилая — 12,6 м², а кухни — 8,1 м².

Фото: re.kufar.by

Продавец представил жилье как «уникальное предложение для тех, кто ищет свой проект». Однако уточнил, что квартира требует полного ремонта: «Было возгорание, но запаха в квартире нет — идеальный чистый лист для реализации любых дизайнерских идей».

Стоит квартира 174 408 рублей, или 60 тыс. долларов. Это 1967 долларов за квадратный метр.

Фото: re.kufar.by

На квартиру также обратили внимание пользователи Threads. У многих вызвала удивление цена, которую назначили за жилье в далеко не лучшем состоянии.

«Так проще новостройку взять, дешевле будет, объем работ даже меньше будет», — поделился мнением один из комментаторов. Другой посчитал, сколько примерно может потребоваться вложить в ремонт: «Это, скорее, тот случай, когда люди не понимают, что такое 60 000 долларов и еще 20 000 в ремонт. Такую квартиру можно было бы брать за 32 000 долларов и нужно быть морально готовым, что тебе тут придется знатно потрудиться с ремонтом».

Фото: re.kufar.by

Вот какие еще комментарии оставили пользователи соцсети:

«Да тут нужен еще один пожар, потом только можно ремонтом заняться».

«Ужас и цена, и квартира».

«Такие бабки даже в США не просят. За подгоревший дом 30 тысяч — это предел, который флипперы (бизнес на перепродаже недвижимости после ремонта. — Прим. ред.) заплатят».

«Вчера смотрела эту квартиру. Была в шоке».

«Цены на жилье, которые мы заслужили!»

