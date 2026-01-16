Шредер отказался передать документы о беседах с Путиным 1 16.01.2026, 16:43

Бундестаг должен был получить информацию о служебных документах периода работы экс-главы правительства ФРГ.

Правительство Германии отложило представление отчета о судьбе служебных документов, относящихся к сроку полномочий Герхарда Шрёдера в должности канцлера ФРГ. Правящая в стране коалиция сняла этот пункт с повестки дня бюджетного комитета бундестага, сообщил в четверг, 15 января, портал t-online.

Согласно планам, комитет должен был получить информацию о местонахождении служебных документов из офиса Шрёдера . Ранее экс-глава правительства ФРГ распорядился передать эти материалы в Фонд Фридриха Эберта, близкий к Социал-демократической партии Германии (СДПГ), после того как СДПГ в июне 2025 года закрыла его офис в бундестаге. Тем самым он не выполнил многолетние требования федерального архива передать тому служебные документы.

По сведениям t-online, ведомство федерального канцлера пока не может представить отчет, поскольку еще не завершило проверку архивного фонда, находящегося в партийной структуре. Ознакомление с материалами запланировано на первый квартал 2026 года, а доклад в бюджетном комитете бундестага теперь ожидается не ранее февраля.

«Прозрачность и надлежащее ведение архивов должны быть абсолютным приоритетом, особенно для федерального правительства и ведомства федерального канцлера», - подчеркнул эксперт фракции «зеленых» в бундестаге по бюджету Себастиан Шефер. По его словам, от правящей коалиции ожидают, наконец, исчерпывающих разъяснений.

Еще в мае 2022 года комитет бундестага по бюджету потребовал от ведомства федерального канцлера обеспечить сохранность служебных документов из офиса Шрёдера как бывшего канцлера. Впоследствии канцелярия официально обратилась к его офису с требованием передать 178 конкретных архивных папок. Однако, как отмечается, это требование так и не было выполнено.

По информации t-online, в папках содержатся протоколы заседаний, личная переписка, рукописные заметки и документы о встречах, в том числе краткое изложение переговоров Шрёдера с президентом России Владимиром Путиным. В Фонде Фридриха Эберта эти бумаги остаются закрыты для общественности.

