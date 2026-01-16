Беларусь попала в рейтинг самых холодных стран мира 16.01.2026, 16:56

Среднегодовая температура в стране составляет +7,45 градуса.

Беларусь попала в рейтинг самых холодных стран мира, сообщает портал VisualCapitalist на основе данных Всемирного банка и Climatic Research Unit за 1991–2020 годы.

В рейтинг попало 234 страны, а Беларусь оказалась на 212-м. Он составлен таким образом, что в самом начале находятся самые теплые страны, а в конце – самые холодные. Так, среднегодовая температура в стране составила +7,45 градуса. Литва оказалась на 214-м месте (+7,38 градуса), Польша заняла 206-е место (+8,78 градуса).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com