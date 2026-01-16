закрыть
16 января 2026, пятница, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь попала в рейтинг самых холодных стран мира

  • 16.01.2026, 16:56
Беларусь попала в рейтинг самых холодных стран мира

Среднегодовая температура в стране составляет +7,45 градуса.

Беларусь попала в рейтинг самых холодных стран мира, сообщает портал VisualCapitalist на основе данных Всемирного банка и Climatic Research Unit за 1991–2020 годы.

В рейтинг попало 234 страны, а Беларусь оказалась на 212-м. Он составлен таким образом, что в самом начале находятся самые теплые страны, а в конце – самые холодные. Так, среднегодовая температура в стране составила +7,45 градуса. Литва оказалась на 214-м месте (+7,38 градуса), Польша заняла 206-е место (+8,78 градуса).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук