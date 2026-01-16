закрыть
16 января 2026, пятница
В Беларуси изменились правила получения водительских прав

  • 16.01.2026, 17:13
В Беларуси изменились правила получения водительских прав

Подробности.

В Госавтоинспекции сообщили о некоторых изменениях в правилах получения водительского удостоверения в Беларуси.

Так, с 11 февраля 2026 года для получения водительского удостоверения на основании зарубежных водительских прав водителю нужно будет сдать практический квалификационный экзамен на право управления механическим транспортом вместе теоретического экзамена.

Граждане России и государств, с которыми у Беларуси подписаны международные договоры о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, экзамен сдавать не будут.

К числу таких стран также присоединится Азербайджан. Главы правоохранительных ведомств Беларуси и Азербайджана 16 января подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, а также протокол о взаимодействии между МВД двух стран на 2026 - 2028 годы.

