В Беларуси изменились правила получения водительских прав
- 16.01.2026, 17:13
Подробности.
В Госавтоинспекции сообщили о некоторых изменениях в правилах получения водительского удостоверения в Беларуси.
Так, с 11 февраля 2026 года для получения водительского удостоверения на основании зарубежных водительских прав водителю нужно будет сдать практический квалификационный экзамен на право управления механическим транспортом вместе теоретического экзамена.
Граждане России и государств, с которыми у Беларуси подписаны международные договоры о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, экзамен сдавать не будут.
К числу таких стран также присоединится Азербайджан. Главы правоохранительных ведомств Беларуси и Азербайджана 16 января подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, а также протокол о взаимодействии между МВД двух стран на 2026 - 2028 годы.