Кандидат на должность посла США в Исландии заявил, что страна станет «52-м штатом» 16.01.2026, 17:09

Билли Лонг

Ему пришлось извиняться.

Бывший член Палаты представителей Соединенных Штатов Билли Лонг, которого президент Дональд Трамп выдвинул на должность посла в Исландии, пошутил о вероятном превращении страны в «52-й штат» США. Об этом 14 января написало Politiсo.

По данным СМИ, такое заявление Лонг сделал 13 января, общаясь с членами Конгресса.

После «шутки» в министерстве иностранных дел Исландии по запросу местных СМИ заявили, что связались с посольством США и хотят проверить правдивость утверждений. Кроме того, жители Исландии запустили петицию, в которой призывают отказать Лонгу в назначении.

«Эти слова Билли Лонга, которого Дональд Трамп выдвинул на должность посла в Исландии, возможно, были сказаны вполголоса, но они оскорбительны для Исландии и исландцев, которым пришлось бороться за свою свободу и которые всегда были другом США», – говорится в петиции.

После резонанса Лонг подтвердил Arctic Today, что это была шутка. Якобы присутствовавшие в Конгрессе законодатели начали подкалывать его, что, мол, спецпосланник президента США Джефф Лэндри «станет губернатором Гренландии», и он так отреагировал.

«Ничего серьезного в этом не было... Если кого-то это обидело, я прошу прощения», – сказал Лонг.

Он также добавил, что с нетерпением ждет возможности работать с народом в Исландии.

