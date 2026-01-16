закрыть
16 января 2026, пятница
Украинский ВВП вырос на 2,2% за 2025 год

  • 16.01.2026, 17:25
Украинский ВВП вырос на 2,2% за 2025 год

Несмотря на энергетические атаки и логистические вызовы.

Министерство экономики Украины обнародовало предварительные данные о реальном ВВП за 2025 год – показатель вырос на 2,2%. Это произошло в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру и сложной логистики, однако государственные программы поддержки бизнеса и бюджетные инвестиции помогли удержать положительную динамику, сообщает Минэкономики.

Прошлый год стал очередным экзаменом для украинской экономики. Страна работала под давлением ракетных атак по объектам электрогенерации, а впервые за весь период полномасштабной войны РФ ударила по инфраструктуре добычи газа.

Среди драйверов роста – государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%», в рамках которой предприниматели получили 93,7 млрд грн новых кредитов. В прошлом году сумма составила 93,1 млрд.

Зарплаты украинцев существенно выросли. По расчетам work.ua, средняя номинальная зарплата по вакансиям на начало января 2026 достигла 27 530 грн – на 30,8% больше, чем год назад. Средняя зарплата за резюме поднялась еще выше – до 30 216 грн, что на 39,9% превышает прошлогодний показатель.

Капитальные расходы сводного бюджета на начало декабря выросли на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Программа «єОселя» обеспечила льготными ипотечными кредитами на сумму более 14,8 млрд грн, поддерживая строительную отрасль.

Сельское хозяйство столкнулось с трудом. Урожай масличных культур сократился: сои – на 26,9%, подсолнечника – на 15,8%, рапса – на 7,6%. Сахарную свеклу собрали на 13,9% меньше. Впрочем, зерновых удалось намолотить на 3% больше.

На замедление темпов роста также повлияли массированные ракетные атаки РФ по объектам электрогенерации и логистическим сложностям, прекращение транзита природного газа трубопроводным транспортом, а также сужение спроса, в частности со стороны сельского хозяйства.

«В 2025 году среди ключевых видов экономической деятельности поддержали рост внутренняя торговля, строительство – благодаря проектам восстановления, а также перерабатывающая промышленность – в частности производство оборонной продукции и металлургия. Важную роль сыграли государственные программы поддержки бизнеса и бюджетные инвестиции в восстановление критической инфраструктуры», – прокомментировал ситуацию министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

