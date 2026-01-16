Чехия поставит Украине боевые самолеты 16.01.2026, 17:47

1,888

Они очень эффективны в борьбе с дронами.

Прага готова в ближайшее время поставить Украине боевые самолеты, предназначенные для борьбы с беспилотниками, заявил президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает Reuters.

«Чешская Республика может в относительно короткие сроки поставить несколько средних боевых самолетов, которые очень эффективны в борьбе с беспилотниками, и я верю, что мы сможем быстро и успешно решить этот вопрос», — сказал Павел.

Он не уточнил, о каких именно самолетах идет речь, однако, как отмечает агентство, ранее Павел допускал возможность передачи Украине дозвуковых истребителей L-159, которые есть на вооружении чешской армии.

По его словам, Чехия также может поставить системы раннего предупреждения, в том числе пассивные радары.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com