Чехия поставит Украине боевые самолеты
- 16.01.2026, 17:47
Они очень эффективны в борьбе с дронами.
Прага готова в ближайшее время поставить Украине боевые самолеты, предназначенные для борьбы с беспилотниками, заявил президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает Reuters.
«Чешская Республика может в относительно короткие сроки поставить несколько средних боевых самолетов, которые очень эффективны в борьбе с беспилотниками, и я верю, что мы сможем быстро и успешно решить этот вопрос», — сказал Павел.
Он не уточнил, о каких именно самолетах идет речь, однако, как отмечает агентство, ранее Павел допускал возможность передачи Украине дозвуковых истребителей L-159, которые есть на вооружении чешской армии.
По его словам, Чехия также может поставить системы раннего предупреждения, в том числе пассивные радары.