Украинская делегация вылетела в США на переговоры 1 16.01.2026, 17:56

Кто будет представлять Киев.

Украинская делегация вылетела в США на переговоры, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Чехии Петром Павлом.

В состав делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов и руководитель фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По словам Зеленского, встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа запланированы на ближайшие дни.

«Мы надеемся, что будет больше ясности как в отношении тех документов, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и в отношении ответа России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила», — сказал президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com