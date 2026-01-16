Украинская делегация вылетела в США на переговоры1
- 16.01.2026, 17:56
Кто будет представлять Киев.
Украинская делегация вылетела в США на переговоры, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Чехии Петром Павлом.
В состав делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов и руководитель фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По словам Зеленского, встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа запланированы на ближайшие дни.
«Мы надеемся, что будет больше ясности как в отношении тех документов, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и в отношении ответа России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила», — сказал президент Украины.