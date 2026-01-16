Белорусу запретили онлайн-игры 16.01.2026, 18:09

На лудомана пожаловалась мать.

Лудоман из Березовского района потратил крупные суммы в онлайн-играх. Как рассказали в прокуратуре, теперь его ограничили в правах.

К правоохранителям обратилась белоруска. Та рассказала, что хочет ограничить сына в посещении игорных заведений, в том числе виртуальных, так как он ставил ее в тяжелое материальное положение.

Выяснилось, что мужчина постоянно наведывал подобные места, где проигрывал значительные суммы.

При этом содержала сына его же мать. Молодой человек не мог платить за «коммуналку», покупать продукты или одежду.

Более того, он оформил несколько кредитов, а все деньги также спустил на азартные игры.

Согласно результатам проверки, прокурор Березовского района обратился в суд с заявлением об ограничении молодого человека в посещении таких заведений и участии в азартных играх.

Иск удовлетворили в полном объеме. Белоруса ограничили в правах сроком на три года.

В прокуратуре напомнили: согласно Положению об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, в случае если физическое лицо из-за участия в азартных играх ставит себя и (или) свою семью в тяжелое материальное положение, оно может быть ограничено в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх на срок от полугода до трех лет по решению суда.

