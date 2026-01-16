закрыть
В минском многоэтажном доме вместе с сосульками сбили и кондиционер

3
  • 16.01.2026, 18:23
  • 1,650
В минском многоэтажном доме вместе с сосульками сбили и кондиционер

Видеофакт.

В Threads появилось видео, как во время сбивания больших сосулек, образовавшихся на крыше многоэтажки, коммунальщики неверно рассчитали и случайно демонтировали кондиционер, висевший на стене рядом с одной из квартир.

Wyświetl w Threads

