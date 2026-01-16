В Беларуси 17 января ожидаются сильные морозы 1 16.01.2026, 18:37

До -28°С.

В Беларуси 17 января прогнозируются морозы до 28 градусов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах может образоваться слабый туман. Местами возможна изморозь, а на дорогах образуется гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 2-7 м/с.

Ночью температура опустится до 17-24 градусов мороза, в некоторых районах до минус 25-28 градусов, а на западе страны — до минус 12-16 градусов. Днем температура будет колебаться от 10 до 16 градусов ниже нуля, а на западе — от минус 7 до минус 9 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com