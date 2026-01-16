В Беларуси 17 января ожидаются сильные морозы

В Беларуси 17 января ожидаются сильные морозы1
- 16.01.2026, 18:37
До -28°С.
В Беларуси 17 января прогнозируются морозы до 28 градусов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах может образоваться слабый туман. Местами возможна изморозь, а на дорогах образуется гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 2-7 м/с.
Ночью температура опустится до 17-24 градусов мороза, в некоторых районах до минус 25-28 градусов, а на западе страны — до минус 12-16 градусов. Днем температура будет колебаться от 10 до 16 градусов ниже нуля, а на западе — от минус 7 до минус 9 градусов.