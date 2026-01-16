закрыть
16 января 2026, пятница, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси 17 января ожидаются сильные морозы

1
  • 16.01.2026, 18:37
В Беларуси 17 января ожидаются сильные морозы

До -28°С.

В Беларуси 17 января прогнозируются морозы до 28 градусов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах может образоваться слабый туман. Местами возможна изморозь, а на дорогах образуется гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 2-7 м/с.

Ночью температура опустится до 17-24 градусов мороза, в некоторых районах до минус 25-28 градусов, а на западе страны — до минус 12-16 градусов. Днем температура будет колебаться от 10 до 16 градусов ниже нуля, а на западе — от минус 7 до минус 9 градусов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук