Технику популярного бренда больше не ремонтируют в Беларуси

Технику популярного бренда больше не ремонтируют в Беларуси8
- 16.01.2026, 18:56
Многие белорусы используют ноутбуки этой фирмы.
Производитель Asus с января 2026 года прекратил гарантийный ремонт своей техники в Беларуси.
Об этом со ссылкой на внутренние сообщения сервисных центров рассказывает habr.com.
Согласно публикации, Asus с 1 января прекратил ремонт по гарантии и в России.
«Информируем вас о запрете принимать по гарантии устройства с международной гарантией (поставка в другие страны) в РФ и Республике Беларусь с 1 января 2026 года… До последнего момента мы старались это поддерживать внутренними ресурсами», – гласит рассылка.
Две страны исключили из списка государств с мировой гарантией еще в 2023 году, но до недавнего времени ремонты продолжали осуществлять за счет внутренних ресурсов компании. Теперь это стало невозможно.
У Asus нет каналов поставки запчастей, поэтому обслуживание прекращают полностью.
Владельцам устройств с международной гарантией предлагают просто съездить в другую страну.
«Клиенты должны обращаться в авторизованные сервисные центры стран, где это обслуживание поддерживается, в том числе в другие страны СНГ», – говорят в компании.
Напомним, ASUSTeK Computer Inc. – тайваньская транснациональная компания, специализирующаяся на компьютерной электронике.
Выпускает как комплектующие, так и готовые продукты. Большинство белорусов знают ноутбуки этой фирмы.