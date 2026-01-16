Путину выкрутят руки 1 16.01.2026, 19:28

Аналитик дал прогноз, когда закончится война в Украине.

Для окончания полномасштабной войны в Украине Соединенные Штаты и Китай будут давить на Украину и Россию, однако для установления мира нужно время на мирные переговоры, которые отнимут от четырех до шести месяцев.

Об этом в интервью Telegraf UA рассказал украинский политический аналитик и эксперт по международным процессам Игар Тышкевич.

По его словам, сейчас проходят консультации по «оси» Вашингтон — Москва и Вашингтон — Киев. Однако он весьма скептически относится к тому, что в ближайшие два-три месяца удастся выйти на контуры мирной договоренности, которая будет приемлемой для всех.

— Первая встреча в Пекине состоится, скорее всего, в конце зимы — начале весны. После этого через два-три месяца состоится встреча в Вашингтоне, если туда полетит Си. И тут, в зависимости от того, как эти встречи заканчиваются. Если они выходят с конфликтом, на грани вооруженной эскалации, тогда для них выгодно просто заморозить нашу войну без всяких условий. Тогда Пекин выкручивает руки Москве, Вашингтон выкручивает руки нам, — прогнозирует политаналитик.

По его мнению, чтобы не подвергать риску конфликта США и Китай, Украину и РФ просто заставят остановить боевые действия, а уже потом разбираться с заключением мирных договоренностей.

— Если [США и Китай] договорятся о совместном видении контуров соглашения, которое будет обсуждаться еще несколько недель, это закончится тем, что хотим мы или не хотим, и хочет Путин или не хочет, мы подписываем в этих пунктах, потому что одна страна выкручивает руки нам, другая — Москве, - предположил эксперт-международник.

Говоря о времени переговоров президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, аналитик подчеркнул, что есть несколько дат. Первая встреча должна пройти в Пекине.

— Если они затрагивают вопросы Украины, после этого возможно начало работы рабочих групп двух стран. Это — от нескольких недель до нескольких месяцев. И если они подняли на первой встрече [тему Украины] — перед второй встречей могут достичь какого-то компромисса, какого-то общего видения. Если первая встреча просто очертила, а рабочие группы — на второй встрече, тогда ждем поездки в Вашингтон и после этого от нескольких недель до нескольких месяцев формирования совместного видения США и Пекина и после этого выкручивания рук и нам, и Путину, — подытожил Игар Тышкевич.

